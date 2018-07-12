Trump: NATO'dan çıkarız ama gerek yok

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyelerinin GSYİH'nin yüzde 2'si kadar savunma harcaması hedefini 2024 yılı yerine hemen şimdi gerçekleştirmesini talep etti. NATO zirvesinde liderler acil toplantı düzenledi. Trump ''ABD'yi NATO'dan çıkarabilirim, ama buna gerek yok, harcamaları artırmayı kabul ettiler'' dedi.

Diplomatik kaynaklara göre Trump NATO zirvesinde diğer liderlere ''ABD, Avrupa'yı sübvanse edebilmek için cebinden fazladan on milyarca dolar ödüyor. Tüm üyeler 2024'e dek GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya harcama sözünü hemen şimdi yerine getirmeli ve bu oran nihayetinde yüzde 4'e çıkmalı'' dedi.

'EYY ANGELA'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynaklara göre Trump özellikle Almanya hakkında çok sert sözler sarf etti, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e doğrudan 'Angela' diye hitap etti.

Bunun üzerine liderler programda olmayan acil bir toplantı düzenledi.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Almanya, Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?

Bu sırada Trump'ın diğer liderleri talepleri karşılanmazsa ABD'yi NATO'dan çıkarmakla tehdit ettiği iddiası patlak verdi. Amerikan haber sitesi Politico, zirvede Trump'ın 'taleplerinin karşılanmasının vahim sonuçları olacağı' uyarısında bulunduğunu duyurdu. Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ise ''Trump NATO'dan çıkmakla tehdit etmedi, sadece NATO üyelerinin savunma harcamaları hedeflerini daha kısa zamanda tutturmalarını talep etti'' dedi.

'KONGRE ONAYI OLMADAN ÇIKARIM'

Acil toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Trump'a 'ABD'yi Kongre'nin onayı olmadan NATO'dan çıkarıp çıkaramayacağı' soruldu.

ABD Başkanı ''Sanırım (Kongre'nin onayı olmadan) çıkarabilirim, ama buna gerek yok. Çünkü daha önce hiç olmadığı kadar katkılarını artırdılar'' karşılığını verdi. Bazı liderlerin artırımı zirvede kabul ettiğini, bazılarının ülkeye dönüşte kabine ve meclise danışacaklarını, müttefiklerin artık 33 milyar dolarlık daha fazla katkı sağladığını, bunun yakın zamanda 40 milyar dolara yükseleceğini düşündüğünü aktardı.

While you were sleeping, in a closed door meeting Donald Trump apparently threatened NATO withdrawal over spending, then in a hastily called press conference said he believes he could pull the US out of NATO without Congressional approval. pic.twitter.com/ieWjF7B3dd — #MarchForTruth (@MarchForTruth17) 12 Temmuz 2018

Zirvede NATO'dan çıkma tehdidinde bulunup bulunmadığı sorusu üzerine Trump, ittifakın harcamalarının yüzde 90'ını ABD'nin karşıladığını, diğerlerinin katkılarını artırmaması halinde son derece mutsuz olacağını liderlere söylediğini belirtti.

"I told people I'd be very unhappy if they didn't up their commitments" — Donald Trump on @NATO funding https://t.co/XMUtd88rcK pic.twitter.com/eWrhKGxxo4 — BBC News (World) (@BBCWorld) 12 Temmuz 2018

© AFP 2018 / Justin TALLIS Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Tekrar aynı sorunun sorulması üzerine, Trump, zirvede diğer liderlere 'daha önce hiç olmadığı kadar sert konuştuğunu' dile getirdi.

'NATO'YA İNANIYORUM'

"Diğer ülkeler katkı vermezse memnun olmayız. ABD'ye adil davranılmıyordu, ama bu değişti. NATO'ya inanıyorum" diye ekleyen Trump, ''İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var. ABD'nin NATO'ya bağlılığı çok güçlü'' vurgusu yaptı.

'NATO BİZE DEĞİL, AVRUPA'YA LAZIM'

"NATO bize yardımcı olduğundan daha çok Avrupa'ya yardımcı oluyor" diyen Trump, müttefiklerin savunma harcamalarında yüzde 2 taahhüdünü yerine getireceğini, bunun başarılmasının ardından taahhüdün yüzde 4'e çıkarılmasına ihtiyaç duyulduğunu savundu.

16 Temmuz'da Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği zirveyi de gündeme getiren Trump, diğer üye ülkelerin liderlerinin zirveyi 'muhteşem' diye karşıladıklarını, Putin'le görüşeceği için kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.

'FANTASTİK GEÇECEK'

Zorlu Avrupa turunda 'en kolay, en rahat görüşmeyi' Putin'le gerçekleştireceğini, bunun 'fantastik' bir buluşma olacağını dile getiren Trump ''Putin benim düşmanım değil, o bir rakip. İyi anlaşacağımızı umuyorum. Umarım dost oluruz'' diyerek şöyle devam etti:

'NÜKLEER SİLAHLAR, SAVAŞLAR, HASTALIKLAR BİTSİN DİYE'

''Putin'le nihai hedef, dünyada artık nükleer silah, savaş ve hastalık olmaması.''

© REUTERS / Jorge Silva NY Times: Trump, Putin'e 'aptal' Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarını göz ardı etmesini söyledi 'NATO BUNUN İÇİN VAR'

Diğer yandan 'Putin'in Avrupa için güvenlik riski oluşturmasını istemediğini, NATO'nun bunun için varolduğunu' dile getiren Trump, Almanya'nın Rus doğalgazı için Moskova ile yaptığı Kuzey Akımı 2 anlaşmasını da bir kez daha eleştirdi.

KIRIM YORUMU

Gündemde Suriye, silahsızlanma anlaşmaları, Baltıklar'da Amerikan tatbikatlarının sona ermesi ve Ukrayna krizinin de olacağını belirten Trump, Kırım'daki durumdan memnun olmadığını ama bundan selefi Obama'nın sorumlu bulunduğunu ifade etti. Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak tanıyıp tanımayacağı' sorusunu ''İşte bu ilginç bir soru… Kırım'la ilgili ne olacağını size şimdiden söyleyemem'' diye yanıtladı.

© AFP 2018 / Saul Loeb Trump: Putin için küçük bir hediyem var

Afganistan, Irak ve Suriye'de terörle savaştan söz ederken Irak'ta peşmergeyi desteklemeye devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Trump, ''Kürtler harika insanlar, inanılmaz savaşçılar, zeki müttefikler'' ifadesini kullandı.

AB'YE GÖÇ UYARISI

Brüksel'den sonraki durağı Londra olan Trump, Brexit'e bir kez daha destek açıkladı. İngiltere ziyaretinde göç konusunun ana gündem maddelerinden biri olacağını belirtip "Avrupa Birliği (AB) çok dikkatli olsun. Göç Avrupa'yı kontrolü altına alıyor" dedi.