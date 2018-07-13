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21:47 13 Temmuz 2018
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    May ile Trump Chequers'de

    Trump'tan U dönüşü: May'i eleştirmedim, hepsi yalan haber

    © REUTERS / Hannah McKay
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Londra'yı ziyareti vesilesiyle verdiği röportajla 'sırtından bıçakladığı' İngiltere Başbakanı Theresa May ile bügünkü görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump defalarca May'in müthiş bir kadın olduğunu ve müthiş icraatlar yaptığını söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May, başbakanın yazlık konutu olan Buckinghamshire'daki Chequers'da görüştü (13 Temmuz 2018).
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    The Sun röportajının tam tersine konuşan Trump, Başbakan Theresa May'e övgüler düzerken İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasına da yeşil ışık yaktı.

    İngiltere AB'den çıktıktan (Brexit) sonra na yaparsa yapsın kendisine uyacağını ve Brexit'in inanılmaz bir fırsat olduğunu söyleyen Trump, May'e ''Birlikte ticaret yapmayı garanti altına alalım'' dedi.

    'MUHTEŞEM BİR TİCARET ANLAŞMASI YAPALIM'

    ABD'nin İngiltere ile 'muhteşem' bir ikili ticaret anlaşmasını nihayete erdirmeyi dört gözle beklediğini dile getiren Trump, The Sun röportajındaki 'May'e Brexit anlaşmasını nasıl yapacağını söylediği, ama dinletemediğine' dair sözlerini de yalanladı.

    ''Ben kendisine sadece öneride bulundum, ama kendisi bunu çok vahşi bulmuş olabilir'' diyen Trump, Brexit'in çok zor, çok karmaşık bir durum olduğunu, May'den sadece adil ticaret yapmalarına imkan verecek şekilde Brexit anlaşmasını kotarmasını rica ettiğini belirtti.

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    © REUTERS / Simon Dawson
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    'MAY'İ ELEŞTİRDİĞİM YALAN'

    The Sun röportajında İngiltere Başbakanı'nı eleştirmediğini, May'i eleştirdiğine dair haberlerin yalan haber olduğunu da savunan ABD Başkanı, The Sun röportajının genelde doğru düzgün olduğunu, ama May hakkında söylediği çok iyi şeylere basılı nüshada yer verilmediği için 'yalan haber' halini aldığını iddia etti. Lakin röportajda Trump'ın kadın liderle ilgili olumlu sözleri yer almış, fakat diğer sözleri daha çarpıcı olduğundan daha çok ilgi çekmişti.

    'JOHNSON KONUSUNU THE SUN AÇTI'

    Trump, Brexit planını gerekçe göstererek dışişleri bakanlığından istifa eden Boris Johnson'ın May'in yerine başbakan olması gerektiğini ima eden sözlerinin hatırlatılması üzerine, bunları sohbetin ayrı bir bölümünde, May'den bağımsız söylediğini savundu. The Sun'ın Johnson'ın olası başbakanlığıyla ilgili soru yöneltmesi üzerine kendisini övdüğünü söyleyen Trump ''O bana karşı hep çok nazik oldu. Başkan olarak benim hakkımda hep çok iyi şeyler söyledi'' dedi.

    David Davies, Boris Johnson, Theresa May, Philip Hammond, Amber Rudd (soldan sağa)
    © AP Photo / Peter Nicholls
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    'ÖZEL İLİŞKİNİN EN ÜST DÜZEYİ'

    Konuşma ve soru-cevap seansının en az yarısını May'i uzun uzun övmeye ayıran Trump, ABD ile İngiltere arasındaki ilişkinin vazgeçilmez ve özel ilişkinin en üst düzeyi olduğunu da defalarca tekrarladı.

    'PUTİN'LE NÜKLEER SİLAHSIZLANMA ADIMI ATABİLİRİZ'

    Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı zirve hakkında sorular üzerine Trump, Rusya lideriyle Suriye, Ukrayna ve silahsızlanma anlaşmalarını görüşeceğini belirtip ''Putin'le nükleer silahsızlanmaya dair bir şeyler yaparsak muazzam bir şey olur'' dedi.

    ''Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerimizin olması iyi bir şey, kötü bir şey değil'' diye devam eden Trump, diğer yandan Putin'in NATO'nun birlik beraberliğinin güçlendiğini, daha iyi finanse edildiğini gördüğünü söyledi.

    Melania Trump'ın eşlik ettiği Donald Trump Avrupa turu için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı (10 Temmuz 2018).
    © REUTERS / Leah Millis
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    'MOSKOVA BENİM BAŞKAN SEÇİLDİĞİME PİŞMANDIR'

    Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin kendisinin Rusya'ya herkesten daha sert davrandığını, başkan seçilmesinden Moskova'nın pişmanlık duyması gerektiğini savundu.

    'CADI AVI RUSYA İLE İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR'

    CNN'e 'yalan haber kanalı' diyerek muhabirinin sorusunu almayan Trump, 'birlikte vakit geçirirlerse Putin'le iyi arkadaş olacaklarına inandığını, Rusya'nın seçimleri müdahalesi iddiası üzerinden cadı avı yürütüldüğünü, bunun Rusya ile ilişkilere zarar verdiğini, aşıp Putin'le iyi arkadaş olmayı umduğunu' dile getirdi. 

    ABD Başkanı Donald Trump- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS / Jorge Silva
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    'ABD'DEKİ SAFİ APTALLIK'

    ''ABD'deki safi aptallık yüzünden Rusya ile bir şey yapmamız çok zorlaşıyor'' diye yakındı.

    Putin'le zirveden çok sıradışı bir şeyle çıkabileceklerini, kendisi için dünyadaki en büyük sorunun nükleer silahlanma olduğunu, nükleer silahları azaltma yönünde bir şey yaparlarsa bunun çok özel bir şey olacağını söyledi.

    KIRIM YORUMU

    Kırım'ın Ukrayna'dan Rusya'nın yönetimine geçmesiyle ilgili ''Obama döneminden bana devrolan felaketlerden, kötü ellerden biri daha… Kırım'la ilgili ne olacağını göreceğiz, ne olacağını bilseydim bile size söylemezdim'' ifadelerini kullandı.

    ABD askerleri-Almanya
    © AP Photo / Nicolas Armer/dpa
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    'AVRUPA'DAN ÇEKİLME SORUSUNA YANIT'

    NATO'nun masrafların yüzde 90'ını karşılayan ABD'den çok Avrupa için önemli olsa da büyük bir birleştirici güç olduğunu dile getiren Trump, ABD'nin askeri gücünü Avrupa'dan çekip çekmeyeceği sorusu üzerine ''Buradaki askerlerimizle Avrupa'nın kendisini korumasına yardımcı oluyoruz ve bundan hoşnutum'' dedi.

    'GÖÇ ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY'

    Diğer yandan Avrupa'ya göçü eleştiren Trump, göçün çok olumsuz bir şey olduğunu, Avrupa için çok kötü olduğunu, Avrupa'nın kültürünü değiştirdiğini savundu. Avrupa'da çok zorlu şeyler olduğunu, terör saldırıları yaşandığını söyledi.

    Trump'ın sıfır hoşgörü politikası çerçevesinde ailelerinden koparılan çocuklar, gençler, Teksas eyaletinin Meksika sınırındaki Tornillo kentinde çadır kamplara konuluyor.
    © REUTERS / Mike Blake
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    'GÖÇE TEPKİ YÜZÜNDEN SEÇİLDİM VE BREXIT OLDU'

    Kendisinin seçilmesinin de İngiltere'de referandumun Brexit'le sonuçlanmasının da sebeplerinden birinin göç olduğunu belirten Trump ''Ben Brexit olacağını öngördüm ve bu gerçekleşti'' değerlendirmesini yaptı.

    'ANGELA'YA YİNE KUZEY AKIMI 2 ELEŞTİRİSİ

    Yine Almanya Başbakanı Angela Merkel'den 'Angela' diye söz eden ve Almanya'nın Rusya ile Kuzey Akımı 2 anlaşmasını eleştiren Trump ''Bu boru hattı bir trajedi, korkunç bir hata. Almanya için çok kötü, NATO için de iyi değil. Rusya'ya milyarlarca dolar akıtıyor'' dedi. 

    Almanya'nın enerjide Rusya'ya bağımlı olduğu iddiasını tekrarlayan Trump ''Biri senin üzerinde bu kadar büyük güç sahibiyken nasıl barış arayışı içinde olabilirsin'' diye konuştu.

    Etiketler:
    Kuzey Akımı 2, göç, Serbest ticaret anlaşması, Brexit, The Sun, AB, Boris Johnson, Angela Merkel, Vladimir Putin, Theresa May, Donald Trump, ABD, İngiltere
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