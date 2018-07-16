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17:25 16 Temmuz 2018
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    Patriot füzeleri

    ABD Dışişleri, Türkiye ile 'S-400 alma, Patriot al' pazarlığında

    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
    ABD
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    Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde yaptırımla tehdit eden ABD'nin dışişleri aracılığıyla Türk yetkililerle Patriot satışı müzakereleri yürüttüğü açıklandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Zirvesi.
    © AA /
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    Daha önce Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satma konusunda işi ağırdan alan ABD yönetimi, Rusya'dan S-400 alımının somut bir hal alması karşısında devreye girdi. Siyasi-askeri meselelerden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili konumundaki Büyükelçi Tina Kaidanow, bakanlıktan bir heyetin Türkiye'ye Rus S-400'e alternatif olarak Raytheon Co tarafından üretilen Patriot satışı için potansiyel bir anlaşmayı müzakere ettiğini söyledi.

    İNGİLİZ HAVACILIK FUARINDA

    Müzakerelerin adresi ise Avrupa’nın en büyük ikinci büyük havacılık fuarı olan İngiltere'deki Farnborough Airshow. Fuarda konuşan Kaidanow, ABD hükümeti yetkililerinden bir heyetin müttefiklere silah satışlarını artırmak amacıyla Farnborough Airshow'da görüşmeler yaptığını belirtti.

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    'ANKARA MOSKOVA'YI TEŞVİK ETMESİN'

    Türkiye'nin Rus S-400 alımıyla Rusya'yı Avrupa ve diğer yerlerdeki kötü davranışları için daha da cesaretlendirmesinden korktuklarını iddia eden ABD Dışişleri yetkilisi, ABD'ye müttefik ülkelerin satın aldığı silahlarla savunma teçhizatlarının, Washington ile müttefik ülkeler arasındaki sratejik ilişkiyi desteklemeye devam etmesini garanti altına almak istediklerini belirttti.

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    Kaidanow, ''Türkiye'nin durumunda bu Patriot'tur'' vurgusu yaptı.

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    Rusya'dan bahar ayında gelen açıklamalar, teslimatın öne çekildiği ve Temmuz 2019'da belirlenen yerlere kurulumların yapılabileceği yönündeydi.

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    Martta 'ABD ile Türkiye arasında Patriot anlaşması yapılacağı' iddiası üzerine dönemin başbakanı Binali Yıldırım, ''Patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'lerin alternatifi değil. Türkiye S-400 kararını zaten vermiştir'' demişti.

    Etiketler:
    S-400, Patriot, Farnborough Airshow, Raytheon, ABD Dışişleri Bakanlığı, Tina Kaidanow, Türkiye, ABD, Rusya
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