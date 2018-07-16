ABD Dışişleri, Türkiye ile 'S-400 alma, Patriot al' pazarlığında

İNGİLİZ HAVACILIK FUARINDA
Müzakerelerin adresi ise Avrupa’nın en büyük ikinci büyük havacılık fuarı olan İngiltere'deki Farnborough Airshow. Fuarda konuşan Kaidanow, ABD hükümeti yetkililerinden bir heyetin müttefiklere silah satışlarını artırmak amacıyla Farnborough Airshow'da görüşmeler yaptığını belirtti.
Türkiye'nin Rus S-400 alımıyla Rusya'yı Avrupa ve diğer yerlerdeki kötü davranışları için daha da cesaretlendirmesinden korktuklarını iddia eden ABD Dışişleri yetkilisi, ABD'ye müttefik ülkelerin satın aldığı silahlarla savunma teçhizatlarının, Washington ile müttefik ülkeler arasındaki sratejik ilişkiyi desteklemeye devam etmesini garanti altına almak istediklerini belirttti.
'ABD İLE STRATEJİK İLİŞKİNİN GEREĞİ PATRIOT'
Kaidanow, ''Türkiye'nin durumunda bu Patriot'tur'' vurgusu yaptı.
Rusya'dan bahar ayında gelen açıklamalar, teslimatın öne çekildiği ve Temmuz 2019'da belirlenen yerlere kurulumların yapılabileceği yönündeydi.
ANKARA'DAN 'PATRIOT AYRI S-400 AYRI' MESAJI
Martta 'ABD ile Türkiye arasında Patriot anlaşması yapılacağı' iddiası üzerine dönemin başbakanı Binali Yıldırım, ''Patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'lerin alternatifi değil. Türkiye S-400 kararını zaten vermiştir'' demişti.
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