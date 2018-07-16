Bolton: İran tehdidi ortadan kalkana dek Amerikan askerleri Suriye'de kalacak

'TRUMP NET BİÇİMDE ORTAYA KOYDU'
''Bence IŞİD'in bölgesel halifeliği ortadan kalkana dek ve İran tehdidi Ortadoğu çapında devam ettiği müddetçe Suriye'de kalacağımızı Başkan Trump net biçimde ortaya koydu'' diye konuşan Bolton, Suriye'nin Helsinki zirvesinin gündem maddelerinden birini oluşturduğunu belirtti.
ÇEKİLME AÇIKLAMALARINA YÖNETİMİN İÇİNDEN 'SABOTAJ'
Trump ilk kez martta Ohio'da düzenlediği mitingde dile getirdiği 'Suriye'den tez zamanda çekilme' açıklamasını daha sonra birçok kez tekrarladı. Ancak başta Pentagon ve ABD Dışişleri olmak üzere kendi yönetiminden hep bununla çelişen çıkışlar geldi.
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