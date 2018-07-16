Bolton: İran tehdidi ortadan kalkana dek Amerikan askerleri Suriye'de kalacak

© AP Photo / Hassan Ammar Bolton: ABD-Rusya anlaşması İranlı askerlerin Suriye’den çekilmesini kapsayabilir

Helsinki'deki Putin-Trump zirvesine katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, öncesinde pazar günü ABC News'a verdiği demeçte, İran bölgede tehdit oluşturmaya devam ettiği müddetçe Amerikan askerlerinin Suriye'de kalacağını savundu.

'TRUMP NET BİÇİMDE ORTAYA KOYDU'

''Bence IŞİD'in bölgesel halifeliği ortadan kalkana dek ve İran tehdidi Ortadoğu çapında devam ettiği müddetçe Suriye'de kalacağımızı Başkan Trump net biçimde ortaya koydu'' diye konuşan Bolton, Suriye'nin Helsinki zirvesinin gündem maddelerinden birini oluşturduğunu belirtti.

ÇEKİLME AÇIKLAMALARINA YÖNETİMİN İÇİNDEN 'SABOTAJ'

Trump ilk kez martta Ohio'da düzenlediği mitingde dile getirdiği 'Suriye'den tez zamanda çekilme' açıklamasını daha sonra birçok kez tekrarladı. Ancak başta Pentagon ve ABD Dışişleri olmak üzere kendi yönetiminden hep bununla çelişen çıkışlar geldi.