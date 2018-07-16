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22:53 16 Temmuz 2018
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    Helsinki zirvesinde Putin-Trump basın toplantısı

    Trump: ABD seçimlerine Rusya müdahalesi soruşturması, ülkemiz için bir felaket

    © REUTERS / Lehtikuva/Jussi Nukari
    ABD
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    Helsinki zirvesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bunun Rusya ile uzun ve güçlü bir diyalog için sadece başlangıç olduğunu belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump- Rusya lideri Vladimir Putin
    © REUTERS / Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
    Putin'le Helsinki'deki bire bir görüşmesi sona eren Trump: İyi bir başlangıçtı
    Trump, Helsinki zirvesini 'çok başarılı' diye niteleyerek ''Anlaşmazlık olan konuları detaylı olarak konuştuk, verimli diyaloğumuz çok iyi geçti'' dedi.

    'ZİRVE İLİŞKİLERİ DİPTEN ÇIKARDI'

    Putin'le görüşmelerinde sorunların ancak birbirini muhatap alma ve diplomasi ile çözülebileceğini teyit ettiklerini belirten Trump, ABD-Rusya ilişkilerinin hiç olmadığı kadar kötü olduğunu, ama 4 saat önce zirveye girmeleriyle bunun değiştiğini dile getirdi.

    ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasının Demokrat Parti'nin komplosu olduğunu savunan Trump, konuyu Putin'e doğrudan açtığını, Rusya liderinin bu konuda ilginç bir fikri olduğunu aktardı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Reinhard Krause
    Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü
    'İKİ ÜLKENİN İŞBİRLİĞİ YÜZ BİNLERCE HAYAT KURTARABİLİR'

    ABD-Rusya işbirliğinin yüz binlerce hayatı kurtarma potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Trump, ''Suriye krizi karmaşık. İki ülkenin işbirliği yüz binlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip'' dedi.

    'DOĞRUDAN, AÇIK DİYALOG'

    ABD Başkanı, Helsinki zirvesinin Rusya ile uzun ve güçlü bir diyalog için sadece başlangıç olduğunu belirtti.

    'DAHA SIK GÖRÜŞELİM'

    Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı
    © REUTERS / Leonhard Foeger
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    Putin'le doğrudan, açık diyaloğa girdiklerini söyleyen, ABD ile Rusya arasında açık diyaloğu ilerlettiği için Putin'e teşekkür eden Trump, gelecekte Putin'le daha sık görüşmeyi temenni etti.

    'PUTİN ÇOK İYİ BİR REKABETÇİ, KUZEY AKIMI 2'YE DE ABD RAKİP'

    Soru-cevap kısmında, İtar Tass muhabiri, Trump'a, Avrupa turunda Rusya'dan Almanya'ya Kuzey Akımı 2 boru hattı aleyhine mesajlarını ve Putin'i 'rakip' diye nitelemesini sordu.

    Putin için hasım ya da rakip demediğini, onun çok iyi bir rekabetçi olduğunu söylediğini ve bunun bir iltifat olduğunu belirten Trump, Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akımı 2 projesini Başbakan Angela Merkel'le güçlü bir dille konuştuğunu, bu projenin Almanya'nın yararına olduğundan kendisinin emin olmadığını, ABD'nin bununla çok başarılı şekilde rekabet ettiğini, ABD'nin enerji alanında artık çok büyük bir rakip olduğunu dile getirdi.

    ABD- Rusya- Finlandiya
    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Trump: ABD'nin aptallıkla geçen yılları yüzünden Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü

    'RUSYA İLE GİZLİ ANLAŞMA HİÇ OLMADI, HERKES BUNU BİLİYOR'

    Trump'a Rusya ile ilişkilerin kötü olmasından ABD'nin aptallığının sorumlu olduğuna dair tweetinin hatırlatılması üzerine ABD Başkanı ilişkilerin kötü olmasından her iki ülkeyi de sorumlu tuttuğunu, her iki tarafın da hatalar yaptığını, ama seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddiası üzerinden yürütülen soruşturmanın ABD için bir felaket olduğunu ve ABD ile Rusya'yı birbirinden uzaklaştırdığını söyledi. Rusya ile hiçbir gizli anlaşma olmadığını, bunun böyle olduğunu aslında herkesin bildiğini belirtti. Buna niye kimsenin inanmadığı sorusu üzerine Trump Demokratların seçimi kaybettiğini, Cumhuriyetçilerin iyi mücadele ettiğini ve muhteşem iş çıkadığını vurguladı.

    'HARİKA KAMPANYA YÜRÜTTÜM, BU YÜZDEN BAŞKANIM'

    Hillary Clinton'ı adil şekilde yendiğinin altını çizen Trump ''Harika bir kampanya yürüttüm, bu yüzden Başkan'ım'' dedi.

    ABD Başkanı'na ''Kime inanıyorsunuz, kendi istihbarat servislerinize mi yoksa Putin'e mi'' sorusu yöneltildi. Buna doğrudan cevap vermeyen Trump, "Putin, bunu yapanın Rusya olmadığını söyledi. Şunu söyleyebilirim; bunun Rusya olması için herhangi bir sebep göremiyorum'' dedi. Rusya'nın kendisi veya ailesine ilişkin 'uygunsuz içerik' sahibi olması durumunda bunları çok önceden yayımlaması gerektiğini savunarak bu konudaki iddiaları da reddetti.

    İngiltere Başbakanı Theresa May- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Hannah McKay
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    'PUTİN'İN TEKLİFİ İNANILMAZ'

    Bir soru üzerine Helsinki zirvesinde Putin'in ABD seçimlerine müdahale iddiasını çok güçlü bir dille reddettiğini aktaran Trump, Putin'in ABD'deki Rusya soruşturmacılarının resmen başvurmaları halinde gelip Rusya'daki şüphelileri sorgulayabileceği açıklamasına dikkat çekti. Putin'in ABD'deki soruşturmanın Rusya ile işbirliği içinde yapılması önerisinin inanılmaz bir teklif olduğunu vurguladı.

    Bir soru üzerine FBI'ın bu konudaki soruşturmasının bir rezalet olduğunu ve tam bir cadı avı oluşturduğunu dile getirdi.

    SURİYE'DE ABD-RUSYA İŞBİRLİĞİ NE NOKTADA?

    RT muhabiri Trump'a zirvede ABD ile Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışması için bir anlaşmanın, bir düzenlemenin görüşülüp görüşülmediğini sordu.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jack Taylor
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    YANIT İSRAİL ÜZERİNDEN GELDİ

    Bunun üzerine ABD'nin Suriye konusunda İsrail'le yakın işbirliği yaptığını, İsrail'in güvenliğine büyük önem verdiğini ve Rusya'nın da bu yönde adımlar atmaya hazır olduğunu dile getiren Trump, İsrail-Suriye sınırında Şam ile Tel Aviv arasındaki 1974 ateşkes anlaşması uyarınca güvenliğin yeniden tesisi konusunda Putin'le mutabık kaldıklarını belirtti.

    ABD Başkanı şunları söyledi:

    ''İsrail'le uzun yıllardır zorlu şartlar altında birlikte çalışıyoruz. İsrail'le olduğumuz kadar yakın olduğumuz bir ülke hiç olmadı. Başkan Putin de İsrail'e yardım ediyor. Her ikimiz de İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte çalışıyoruz. Rusya'nın Suriye konusunda İsrail'in güvenliği için yapmak istediği şeyler var. İsrail de bizimle birlikte çalışacak, yani her iki ülke ortak şekilde çalışacak.''

    11 Temmuz 2018'de Kremlin'de Putin ile görüşen Netanyahu, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile el sıkışırken
    © REUTERS / Yuri Kadobnov
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    'İRAN'IN FAYDALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

    ''İsrail için güvenlik yaratmak benim ve Başkan Putin'in çok görmek istediği bir şey'' ifadesini kullanan Trump, ''IŞİD'e karşı verdiğimiz başarılı savaştan İran'ın sahada faydalanmasına izin vermeyeceğiz'' vurgusu yaptı.

    'ABD-RUSYA ORDULARI İYİ ANLAŞIYOR'

    Suriye ile ilgili korkunç fotoğraflar gördüğünü, Suriyelileri kamplara yerleştirme ve insani yardım ulaştırmaya yardımcı olmak istediklerini belirten Trump, bir soru üzerine ABD ile Rusya'nın ordularının aralarında siyasilerden daha iyi anlaştıklarını ve Suriye'de koordinasyon yaptıklarını söyledi.

    Etiketler:
    basın toplantısı, zirve, Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, ABD, Helsinki
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