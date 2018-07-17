ABD'de 'ajanlıktan' tutuklanan Rus vatandaşının avukatı: Lobicilik değil masum bir yemekti

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce Washington Amerikan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünü bitiren 29 yaşındaki Mariya Butina, pazar günü Washington'da tutuklandı.
Bakanlığın açıklamasında, Butina'nın ABD başsavcılığından izinsiz olarak Rusya'nın çıkarlarını desteklemek amacıyla, ABD vatandaşları ile gizli bağlantılar kurduğu ve siyasi gruplara sızdığı gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.
Butina'nın 'suçları' arasında Rusya'nın çıkarlarını desteklemeye yönelik ilişki kurmak için bir ABD vatandaşına 2 e-posta göndermesi de yer aldı.
@ScottWalker and @waynelapierrejr posing with #MariiaButina pic.twitter.com/5iX49my9sq— Wolfie (@vuchko_in_space) July 16, 2018
'ÜST DÜZEY BİR RUS YETKİLİ İÇİN ÇALIŞIYOR' İDDİASI'
FBI Özel Ajanı Kevin Helson da yeminli beyanında Butina'nın, siyaseten etkili bir ABD vatandaşı ile Rusya çıkarlarını desteklemeye yönelik kişisel bağlantı kurmaya çalıştığını, bireysel silahlanma hakkını destekleyen bir kuruluşla bağlantısı olduğunu ileri sürdü.
'SUÇLAMALAR ABARTILI'
Butina'nın avukatı Robert Driscoll da müvekkili hakkındaki suçlamaları reddetti.
Driscoll, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Butina Rusya'nın ajanı değil. Washington Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı uluslararası ilişkiler bölümü yüksek lisansını 4.0 ortalama ile yakın zamanda bitiren ve ABD'de öğrenci vizesi ile kalan bir Rusya vatandaşı" dedi.
Butina'nın çalışma izni aldığını ve eğitimini kariyer yapmak için kullanmayı istediğini ekleyen Driscoll, suçlamaların abartıldığını söyledi.
Driscoll müvekkilinin aylardır bir dizi hükümet kurumuyla işbirliği yaptığını da aktardı.
‘YABANCI AJAN STATÜSÜ SUİSTİMAL EDİLİYOR'
Butina'nın yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor.
FARA yasası, ABD'de başka bir devlet için lobicilik yapan kişi ve kurumları hedef alıyor. Daha önce Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları yüzünden ABD'li soruşturmacıların odaklandığı kurumlardan biri olan Russia Today (RT) de bu kapsama alınmıştı.
Butina, FARA yasası kapsamında suçlu bulunması halinde lobicilik yapmasına karşın bunu bildirmediği gerekçesi ile 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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