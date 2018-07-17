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12:10 18 Temmuz 2018
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    Mariya Butina

    ABD'de 'ajanlıktan' tutuklanan Rus vatandaşının avukatı: Lobicilik değil masum bir yemekti

    © Fotoğraf: Mariya Butina/Facebook
    ABD
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    ABD'de Rusya adına lobi yapma suçlamasıyla tutuklanan Rusya vatandaşı Mariya Butina'nın avukatı Driscoll, müvekkiline yöneltilen suçlamanın abartıldığını belirtip, itham metninde masum bir akşam yemeğinin, bir lobicilik faaliyeti gibi gösterildiğini söyledi.

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    © REUTERS / Lehtikuva/Jussi Nukari
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    Dünya dikkatini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmeye vermişken, Washington'da bir Rusya vatandaşı lobi faaliyetleri yaptığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

    ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce Washington Amerikan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünü bitiren 29 yaşındaki Mariya Butina, pazar günü Washington'da tutuklandı.

    Bakanlığın açıklamasında, Butina'nın ABD başsavcılığından izinsiz olarak Rusya'nın çıkarlarını desteklemek amacıyla, ABD vatandaşları ile gizli bağlantılar kurduğu ve siyasi gruplara sızdığı gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

    Butina'nın 'suçları' arasında Rusya'nın çıkarlarını desteklemeye yönelik ilişki kurmak için bir ABD vatandaşına 2 e-posta göndermesi de yer aldı.

    ​'ÜST DÜZEY BİR RUS YETKİLİ İÇİN ÇALIŞIYOR' İDDİASI'

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    © Sputnik /
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    Butina'nın, daha önce Rusya Merkez Bankası'nda üst düzey görev yapan, Rusya hükümetinden üst düzey bir yetkili için çalıştığı iddia edilen açıklamada, bu yetkilinin ABD Hazine Bakanlığı tarafından Nisan 2018'de yaptırım listerine alındığı da kaydedildi.

    FBI Özel Ajanı Kevin Helson da yeminli beyanında Butina'nın, siyaseten etkili bir ABD vatandaşı ile Rusya çıkarlarını desteklemeye yönelik kişisel bağlantı kurmaya çalıştığını, bireysel silahlanma hakkını destekleyen bir kuruluşla bağlantısı olduğunu ileri sürdü.

    'SUÇLAMALAR ABARTILI'

    Butina'nın avukatı Robert Driscoll da müvekkili hakkındaki suçlamaları reddetti.

    Driscoll, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Butina Rusya'nın ajanı değil. Washington Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı uluslararası ilişkiler bölümü yüksek lisansını 4.0 ortalama ile yakın zamanda bitiren ve ABD'de öğrenci vizesi ile kalan bir Rusya vatandaşı" dedi.

    Butina'nın çalışma izni aldığını ve eğitimini kariyer yapmak için kullanmayı istediğini ekleyen Driscoll, suçlamaların abartıldığını söyledi.

    Driscoll müvekkilinin aylardır bir dizi hükümet kurumuyla işbirliği yaptığını da aktardı. 

    ‘YABANCI AJAN STATÜSÜ SUİSTİMAL EDİLİYOR'

    Russian student Mariia Butina was arrested on July 16 over allegations she failed to register as a foreign agent.
    Facebook
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    Briscoll "Suçlamaya konu edilen eylem, Yabancı Ajan Yasası'nın (FARA) ihlali olan gizli bir komplo gibi aktarılıyor. Fakat gerçekte, Bistro Bis'te bir grup ABD'liyle Rus'un ülkeleri arasındaki ilişkileri konuşmak için yediği dostça bir yemek bir komplo gibi yansıtılıyor. Butina'nın ABD'de belirli bir politikayı ya da yasayı baltalamak, etkilemek istediğine dair bir bulgu yok. Suçlama, basitçe 'Yabancı Ajan Statüsü'nün suistimal edilmesi. Bu statü örtülü propagandayı cezalandırmak için tasarlandı, yabancı öğrencilerin kamuya açık ağ kurmalarını cezalandırmak için tasarlanmadı" dedi.

    Butina'nın yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor.

    FARA yasası, ABD'de başka bir devlet için lobicilik yapan kişi ve kurumları hedef alıyor. Daha önce Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları yüzünden ABD'li soruşturmacıların odaklandığı kurumlardan biri olan Russia Today (RT) de bu kapsama alınmıştı. 

    Butina, FARA yasası kapsamında suçlu bulunması halinde lobicilik yapmasına karşın bunu bildirmediği gerekçesi ile 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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    Etiketler:
    Casusluk iddiası, FARA, Suçlama, Mariya Butina, Donald Trump, Vladimir Putin, ABD, Rusya
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