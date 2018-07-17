Trump: Putin çok, çok güçlü

Pazartesi günkü Helsinki zirvesinin ardından Fox News'a konuşan Trump, ''Putin'in çok, çok güçlü olduğunu düşündüm'' derken zirvenin ABD-Rusya ilişkileri açısından dönüm noktası oluşturduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki zirvesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısına Amerikan seçimlerine Rus müdahalesi iddialarına dair sorular damga vururken Putin'e güvendiğini belirten Trump'a ABD'de bazı kesimler 'vatan haini' etiketi yapıştırdı.

Basın toplantısında ''Kendi istihbaratçılarıma büyük güvenim var, ama Başkan Putin'in iddiaları inkar edişi son derece güçlü ve kudretliydi'' diye konuşan Trump, sonrasında Fox News'a verdiği demeçte de ''Başkan Putin'in çok, çok güçlü olduğunu düşündüm'' dedi.

'MUHTEŞEMDİ'

© REUTERS / Daniel Leal-Olivas May: Çıkarlarımızı zayıflatma çabalarında ısrar ettiği sürece Rusya ile mücadeleye devam etmemiz gerekiyor Zirveden ''Muhteşemdi'' diye söz eden Trump ''Ama 5 saat öncesine dek gerçekten kötü gittiğini düşünüyordum. Gerçekten potansiyel bir sorunumuz olduğunu düşünüyordum'' dedi.

'RUSYA İLE DURUMU DÜZELTTİK'

Trump ''Ama bugün itibarıyla Rusya ile gerçekten iyi gidiyoruz. Zirve öncesinde korkunç gittiğimizi düşünüyordum, yani korkunç tehlikeli'' vurgusunu yaptı.

'EN ÖNEMLİ SORUN KÜRESEL ISINMA DEĞİL, NÜKLEER ISINMA'

YouTube Schwarzenegger: Trump, Putin'in yanında haşlanmış makarna gibi görünüyordu Basın toplantısında olduğu gibi Fox News'a demecinde de dünyaya en büyük tehdidin nükleer silahlar olduğu görüşünü dile getiren Trump, şunları söyledi:

''Bence en önemli mesele nükleer mesele, Başkan Obama'nın en büyük sorunumuzun küresel ısınma olduğunu söylediğini biliyorum, ama bence, hayır, en büyük sorunumuz nükleer ısınma yaklaşık 5 milyon faktörlü. Nükleer sorunla ilgili garantiye almak için gerekeni yapmalıyız, çok dikkatli olmalıyız ve biliyorsunuz, nükleer silahların yüzde 90'ı Rusya ile ABD'nin ellerinde.''

'KUZEY AKIMI 2 BERLİN'İN TERCİHİ, AMA…'

NATO zirvesi ve İngiltere ziyaretinin ardından Helsinki zirvesinde de Almanya'nın Rusya ile vardığı Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı anlaşmasını sert dille eleştiren Trump, Fox News'a demecinde ise ''Berlin'in tercihi, ama Almanya'nın NATO üyesi olduğu düşünüldüğünde alengirli bir iş'' değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Putin'le basın toplantısında ''Biz sıvı doğalgaz (LNG) satacağımızdab Kuzey Akımı 2 ile rekabet etmek zorunda kalacağız ve lokasyon olarak pek avantajlı olmasak da başarılı şelilde rekabet edeceğimizi düşünüyorum'' demişti.