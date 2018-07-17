ABD'den Ortadoğu'ya ilk F-35 sevkiyatı

Merkez Kuvvetler Deniz Piyadeleri Komutanlığından Amerikan medyasına yapılan açıklamada, üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubunun 6 aylık bir görevlendirmeyle Ortadoğu'da faaliyet gösteren 5'inci filo ile Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren 7'inci filo bünyesindeki 6 aylık görev için geçen hafta San Diego'dan ayrıldığı duyuruldu.
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Gemi grubuna 13'üncü Deniz Piyadeleri Sefer Birliğinde görevli dikey kalkış-iniş yapabilen bir F-35 uçağının eşlik ettiği bilgisini de paylaşan yetkililer, gemi grubunda 5 bin askerin görev yapacağını kaydetti.
ABD'nin aktif operasyonlarının olduğu Ortadoğu'ya yönelik bu sevkiyatta, F-35B uçağının bu ülke tarafından ilk kez bir savaş alanında kullanacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
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