ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, Trump'ın açıkladığının 100 katına mal olacak

Trump, en son Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir basın toplantısında faturayı en fazla 400 bin dolara çıkarmıştı.
ABD Büyükelçiliği'nin İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümüne denk gelen 14 Mayıs'ta Kudüs Konsolosluğu binasına geçici olarak taşınması, 335.402 dolara mal oldu.
Ama Al-Monitor'un ABD'nin yeni yayımladığı belgelere dayanarak duyurduğu yeni elçilik maliyeti dudak uçuklattı.
Another day — another lie from @realDonaldTrump— Jack Mendel (@Mendelpol) 17 Temmuz 2018
He said the US Embassy in Jerusalem would cost $250,000 (https://t.co/Cz4l7F9Hhf). Desbuild Limak D&K has been awarded a $21.2 million contract to do the job.
About 100 times more than he said.
https://t.co/WkSrLmHuA1
HEM TASARIM HEM İNŞAAT
'40 BİN DOLAR AÇIKLAMASI İLK TADİLAT İÇİNDİ'
Al Monitor'un ulaştığı bir ABD Dışişleri yetkilisi, Trump'ı ''Başkan'ın da belirttiği gibi elçiliğin 14 Mayıs'ta açılmasına izin veren ilk tadilat, yaklaşık 400 bin dolara mal oldu. Açılıştan sonra, kalıcı elçilik için ek inşaat ve güvenlik önlemlerinin planlanıp hayata geçirilmesi aşamasına geçtik'' diye savundu.
Trump yönetimi, kalıcı elçilik inşaatını ne zaman başlatmayı planladığına dair açıklama yapmadı.
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