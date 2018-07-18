FED Başkanı Powell faiz ile ilgili tutumunu açıkladı

Ülke ekonomisinin şubat ayında yaptığı bir önceki sunumdan bu yana güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Powell, iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğünü ve enflasyonun yükseldiğini vurguladı.
ENFLASYON HEDEFİ
"Enflasyonun, son verilere göre petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 2'nin biraz üstüne çıktığını" anımsatan Powell, bu gelişmenin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadeli simetrik enflasyon hedefiyle uyum gösterdiğini belirtti.
Powell, öte yandan, ekonominin sık sık beklentilerden daha iyi ya da kötü performans gösterdiğini vurgularken, ticaret politikasına yönelik güncel gelişmelerin nihai sonuçları ve maliye politikasındaki son değişikliklerin ekonomik etkilerini önceden tahmin etmenin zor olduğunu dile getirdi.
Belirsizliklere rağmen ekonominin beklenenden daha yavaş büyümesine yol açabilecek aşağı yönlü risklerin, daha iyi performans göstermesini sağlayabilecek yukarı yönlü riskleri dengelediğini kaydeden Powell, "FOMC, güçlü iş gücü piyasası, hedefimize yakın enflasyon ve kabaca dengelenmiş risk görünümü ile birlikte şimdilik en iyi yolun faiz oranını kademeli olarak yükseltmeye devam etmek olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)