FED Başkanı Powell faiz ile ilgili tutumunu açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz ile ilgili olarak, en iyi yolun faiz oranını kademeli olarak yükseltmeye devam etmek olduğu açıklamasını yaptı.

© AP Photo / Richard Drew Fed Başkanı Powell: Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ekonomimizi olumsuz etkileyebilir

Powell, ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'nde düzenlenen oturumuna katılarak, senatörlere ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin sunum yaptı.

Ülke ekonomisinin şubat ayında yaptığı bir önceki sunumdan bu yana güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Powell, iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğünü ve enflasyonun yükseldiğini vurguladı.

ENFLASYON HEDEFİ

"Enflasyonun, son verilere göre petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 2'nin biraz üstüne çıktığını" anımsatan Powell, bu gelişmenin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadeli simetrik enflasyon hedefiyle uyum gösterdiğini belirtti.

© REUTERS / Joshua Roberts FED'den faiz artırımı

Ülke ekonomisinin artan güven, tüketici harcamaları ve yatırımların yanı sıra küresel ekonomiden aldığı destekle sağlıklı bir hızda büyümeye devam ettiğini belirten Powell, "İleriye baktığımızda, FOMC'deki meslektaşlarım ve ben, gelecek birkaç yılda uygun para politikasıyla iş gücü piyasasının gücünü koruyacağını ve enflasyonun yüzde 2 civarında seyredeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Powell, öte yandan, ekonominin sık sık beklentilerden daha iyi ya da kötü performans gösterdiğini vurgularken, ticaret politikasına yönelik güncel gelişmelerin nihai sonuçları ve maliye politikasındaki son değişikliklerin ekonomik etkilerini önceden tahmin etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Belirsizliklere rağmen ekonominin beklenenden daha yavaş büyümesine yol açabilecek aşağı yönlü risklerin, daha iyi performans göstermesini sağlayabilecek yukarı yönlü riskleri dengelediğini kaydeden Powell, "FOMC, güçlü iş gücü piyasası, hedefimize yakın enflasyon ve kabaca dengelenmiş risk görünümü ile birlikte şimdilik en iyi yolun faiz oranını kademeli olarak yükseltmeye devam etmek olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.