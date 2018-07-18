Elon Musk pedofili ile suçladığı İngiliz mağaracıdan özür diledi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, Tayland'daki mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz mağaracı Vernon Unsworth hakkında sosyal medyadan yaptığı pedofili suçlamasından geri adım attı. Musk, Unsworth'tan yine sosyal medya aracılığıyla özür diledi.

Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada konu hakkında yazılmış bir habere yorum olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu iyi yazılmış haberde söylendiği gibi ben o sözleri Unsworth'un bir dizi gerçek olmayan açıklamaları ve minyatür denizaltı ile cinsel birleşmeye girmem konusundaki önerisi sonrasında kızgınlıkla söyledim. Bu minyatür denizaltı dalgıçların ekip liderinin tarifiyle ve iyi niyet gösterisi olarak tasarlanıyordu."

As this well-written article suggests, my words were spoken in anger after Mr. Unsworth said several untruths & suggested I engage in a sexual act with the mini-sub, which had been built as an act of kindness & according to specifications from the dive team leader. — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2018

​'HATA SADECE BANA AİTTİR'

"Bununla beraber onun bana karşı davranışları benim ona karşı yaptıklarımı haklı çıkarmaz. Bu nedenle Unsworth'dan ve liderlik ettiğim şirketlerden özür dilerim. Hata sadece bana aittir."

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2018

Grubu kurtaran ekibe mağaranın haritasının oluşturulmasında yardım eden ve yılın bir bölümünü Tayland'da geçiren İngiliz mağaracı Unsworth, Musk'ın tahliyede kullanılmasını önerdiği minyatür denizaltının 'kesinlikle işe yaramayacağını' söylemiş ve ABD'li girişimciyi 'reklam yapmakla' suçlamıştı.

Unsworth "'O denizaltıyı bir tarafına sokabilir. Kesinlikle işe yarama şansı yok. Mağara tünelinin ne olduğunu bilmiyor. Denizaltı sanırım 167 santimetre uzunluğundaydı. Sert olması nedeniyle yuvarlak köşelerden geçemez ya da engellerin etrafından dolaşamazdı. Mağaranın içinde 50 metre bile ilerleyemezdi. Sadece bir PR (halka ilişkiler) gösterisi" demişti.

Ardından Musk, Unsworth'un açıklamalarına Twitter'dan verdiği yanıtta kendisinden denizaltıyı tasarlamasının istendiğini, denizatının mağara uzmanlarına danışarak tasarlandığını, Tayland Deniz Komandoları'nın kendisine mağarada eşlik ettiğini ve oradaki ziyareti sırasında alanda 'Tayland'da yaşayan bir İngiliz' görmediğini söylemiş ve herhangi bir kanıt göstermeden sübyancılıkla suçladığı Unsworth'a " Kusura bakma pedo adam, bunu sen istedin" demişti.

Bazı kullancıların bu suçlamayı sorgulaması üzerine geri adım atmayan Musk "İddiaya girerim ki bu doğru" ifadesini kullanmıştı. Musk gelen tepkilerin önüne geçmek için attığı tweetleri daha sonra silmişti.

UNSWORTH: ÖZRÜN FARKINDAYIM

Musk'ın suçlaması sonrası Tesla'nın hisseleri pazartesi günü yüzde 3'lük bir kayıp yaşarken, İngiliz mağaracı, Musk hakkında yasal mercilere başvurabileceğini açıklamıştı.

Unsworth konuyla ilgili yaptığı son açıklamada ise Musk'ın özür dilediğinden haberdar olduğunu belirtti. Ancak İngiliz mağaracı yasal işlem başlatıp başlatmayacağı ya da uzlaşıp uzlaşmayacağı konusundaki sorulara yanıt vermedi.