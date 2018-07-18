ABD'de Rus hükümeti adına ajanlık yapmakla suçlanan Rusya vatandaşı, hükümet karşıtı çıktı

Ancak Rusya hükümeti adına ajanlık yapmakla suçlanan ve Rusya'da bireysel silahlanma yanlısı olan Butina'nın, hükümet ve Putin karşıtı protestolarla ünlenen muhalif lider Aleksey Navalniy tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Nitekim Navalniy, Batı basınında da sıklıkla Putin'in baş rakibi olarak takdir görüyor.
RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE ERİŞİM İZNİ VERİLMEDİ
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden diplomatların Butina'ya erişim talebinde bulundu, ancak buna şimdiye kadar izin erilmedi. Büyükelçiliğin Facebook açıklamasında Butina'nın haklarını korumaya hazır oldukları belirtildi.
BÜYÜKELÇİ ANTONOV: RUS AVININ PARÇASI
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Butina'nın tutuklanmasıyla ilgili problemi çözmek için gerekli tüm adımları attıklarını söyledi. Antonov, Butina'nın tutuklanmasını yurtdışındaki Ruslara yönelik 'avın' bir parçası olarak nitelendirdi.
Antonov "Burada yeni olan bir şey yok. ABD istihbarat servisi Rusya vatandaşlarını sadece kendi topraklarında değil başka ülkelerde de avlıyor" dedi. Butina'nın avukatı Robert Driscoll ise, müvekkiline yönelik suçlamaların özünün abartılı olduğunu, suçlamalarla FARA yasasının suistimal edildiğini söylemişti.
Butina'ya yönelik suçlamalarla ilgili Sputnik'e konuşan gazeteci yazar Daniel Lazare da ‘Washington'daki herkesin çıldırdığı' yorumunda bulunmuştu.
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