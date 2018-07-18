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20:26 18 Temmuz 2018
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    Mariya Butina

    ABD'de Rus hükümeti adına ajanlık yapmakla suçlanan Rusya vatandaşı, hükümet karşıtı çıktı

    © Fotoğraf: Mariya Butina/Facebook
    ABD
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    ABD'de Rusya hükümeti adına ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklanan Rusya vatandaşı Mariya Butina, hükümet ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolarla ünlenen muhalif lider Aleksey Navalniy ile bağlantılı çıktı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    Sputnik
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    Kısa süre önce ABD'de yüksek lisans eğitimini bitiren 29 yaşındaki Mariya Butina, Rusya hükümetinin çıkarlarını desteklemek amacıyla ABD vatandaşları ile gizli bağlantılar kurma girişiminde bulunduğu iddiasıyla ‘yabancı ajan kanunu' (FARA) kapsamında pazar günü tutuklanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, dün de suçlamaları daha da ileriye taşıyarak, Butina'nın sadece lobicilik ve üst düzey ABD'lilerle bağlantı kurma girişiminde bulunmadığını, doğrudan kayıtdışı ajan olarak faaliyet gösterdiğini beyan etti.

    Ancak Rusya hükümeti adına ajanlık yapmakla suçlanan ve Rusya'da bireysel silahlanma yanlısı olan Butina'nın, hükümet ve Putin karşıtı protestolarla ünlenen muhalif lider Aleksey Navalniy tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Nitekim Navalniy, Batı basınında da sıklıkla Putin'in baş rakibi olarak takdir görüyor. 

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-ABD Başkanı Donald Trump
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    ABD'de liberal reformcu olarak addedilen muhalif lider, kendi internet sitesinde 2014'te yaptığı bir açıklamada Butina'nın, Rusya vatandaşlarının gerektiği gibi kampanya yürüten tek üye olduğunu belirtmişti. Rusya'nın Müslüman komşularıyla ‘başa çıkabilmek' için bireysel silahlanmayı destekleyen Navalniy ayrıca Butina'nın Rusya'da bu alanda lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü kaydetmişti. Butina'nın ayrıca Moskova'da hükümet karşıtı protestolara katıldığı da öğrenildi.

    RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE ERİŞİM İZNİ VERİLMEDİ

    Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden diplomatların Butina'ya erişim talebinde bulundu, ancak buna şimdiye kadar izin erilmedi. Büyükelçiliğin Facebook açıklamasında Butina'nın haklarını korumaya hazır oldukları belirtildi.

    BÜYÜKELÇİ ANTONOV: RUS AVININ PARÇASI

    Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Butina'nın tutuklanmasıyla ilgili problemi çözmek için gerekli tüm adımları attıklarını söyledi. Antonov, Butina'nın tutuklanmasını yurtdışındaki Ruslara yönelik 'avın' bir parçası olarak nitelendirdi.

    Antonov "Burada yeni olan bir şey yok. ABD istihbarat servisi Rusya vatandaşlarını sadece kendi topraklarında değil başka ülkelerde de avlıyor" dedi. Butina'nın avukatı Robert Driscoll ise, müvekkiline yönelik suçlamaların özünün abartılı olduğunu, suçlamalarla FARA yasasının suistimal edildiğini söylemişti.

    Butina'ya yönelik suçlamalarla ilgili Sputnik'e konuşan gazeteci yazar Daniel Lazare da ‘Washington'daki herkesin çıldırdığı' yorumunda bulunmuştu.

    Etiketler:
    suçlama, ajan, Aleksey Navalniy, Mariya Butina, ABD, Rusya
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