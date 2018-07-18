ABD’lilerin yüzde 46’sı Rusya karşıtı yaptırımların işe yaramadığı görüşünde

ABD merkezli Rasmussen Reports araştırma şirketinin 11-12 Temmuz tarihlerinde 1.000 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Anket katılımcılarına Washington'ın Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların Moskova'nın politikalarını değiştirmesinde etkili olup olmadığı soruldu. Katılımcıların yüzde 45'i yaptırımların işe yaramadığını söyledi.
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Ankette yer alanların yüzde 15'i ‘pek de etkili değil' yanıtını verirken, yalnızca yüzde 11'i yaptırımların ‘etkili' olduğunu savundu.
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