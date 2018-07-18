ABD’lilerin yüzde 46’sı Rusya karşıtı yaptırımların işe yaramadığı görüşünde

Washington, ‘saldırganlık’ bahanesiyle Rusya’ya karşı yıllardır yaptırım uyguluyor. Ancak ABD vatandaşlarının yüzde 46’sı yaptırımların işe yaramadığını düşünüyor.

ABD merkezli Rasmussen Reports araştırma şirketinin 11-12 Temmuz tarihlerinde 1.000 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Anket katılımcılarına Washington'ın Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların Moskova'nın politikalarını değiştirmesinde etkili olup olmadığı soruldu. Katılımcıların yüzde 45'i yaptırımların işe yaramadığını söyledi.

Ankette yer alanların yüzde 15'i ‘pek de etkili değil' yanıtını verirken, yalnızca yüzde 11'i yaptırımların ‘etkili' olduğunu savundu.