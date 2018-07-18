Çeviride kaybolan CNN: Putin, seçimlere müdahaleyi kabul etti

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı ilk kapsamlı görüşmeyi hep bir ağızdan kınayan ABD'li ana akım medyanın önde gelen aktörlerinden CNN, Putin'in 2016 başkanlık seçimlerine müdahaleyi kabul ettiğini öne sürdü.

CNN sunucusu Poppy Harlow, dün konuk ettiği ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in eski basın sözcüsü Marc Lotter'a Putin'in Helsinki'deki basın toplantısında Reuters muhabiri Jeff Mason'un sorusuna verdiği yanıtı izletti.

Görüntüde Mason, Rus lidere "Başkan Trump'ın seçimi kazanmasını istediniz mi ve yetkililerinizden herhangi birine bunu sağlaması için talimat verdiniz mi?" sorusunu yöneltirken Putin'in yanıtı tercümanın çevirisine göre şöyle oldu: "Evet. Evet. Zira o, ABD-Rusya ilişkilerini normalleştirmekten bahsetti."

Rus liderin iki kere 'Evet' diyerek Reuters muhabirinin her iki sorusunu da doğruladığını savunan Harlow, Lotter'dan "Emin değilim, Putin yalnızca sorunun ilk kısmını yanıtlamış olabilir" cevabını aldı.

Tercüman kesin surette bunu söylese de, Putin Rus müdahalesini kabul etmedi. Zira Rus liderin sözlerinin tam çevirisi şöyleydi: "Evet, onun kazanmasını istedim, zira o ABD-Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesi gerektiğini söyledi."

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair istihbaratçıların vardığı sonucu kabul ediyorum

Putin, yanıtının devamında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ülkenizle ilişkileri iyileştirmek isteyen bir kişiye karşı sempati duymak doğal değil mi? Bu normal bir şey."

Harlow ve CNN dışında, Putin'in sözlerini yanlış yorumlayan isimler de vardı.

Bunlardan biri, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul'du.

McFaul, Twitter'daki açıklamasında, "Putin: Evet, Trump'ın kazanmasını istedim! Doğru mu duydum?" ifadelerini kullanmıştı.

McFaul'a yanıt veren gazeteci Bryan MacDonald, McFaul'un Putin'in cevabının geri kalan kısmını göz ardı etmesine dikkat çekmişti.

Interesting how @McFaul leaves out the rest of the sentence. What Putin said was: "Yes I wanted him (Trump) to win because he talked about the need to normalise US-Russian ties." pic.twitter.com/4jDJWaK5Ul — Bryan MacDonald (@27khv) July 16, 2018

​