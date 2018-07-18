'Rusya, ABD'yi hedef alıyor mu' sorusuna 'hayır' diyen Trump'a 'düzeltme'

''Rusya'yla ilişkiler, şimdiye kadar kimsenin yapmadığı kadar çok iyi gidiyor. Ayrıca hiçbir başkan Rusya'yla benim kadar mücadele etmedi" ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın ABD'yi hedef almaya devam edip etmediğine ilişkin soruya da "Hayır" yanıtını verdi.
Trump'ın bu soruya verdiği yanıt, daha sonra Beyaz Saray tarafından yalanlandı.
'BAŞKAN, DAHA FAZLA SORUYA 'HAYIR' DEDİ'
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, gazetecilere verdiği demeçte, Trump'ın Rusya ile ilgili soruya yanıt vermediğini, daha fazla soruya "hayır" dediğini söyleyerek, Rusya ile ilgili sözlerin yanlış anlaşıldığını savundu.
TRUMP, HELSİNKİ SONRASI KULLANDIĞI İFADELERİN DAHA FAZLA AÇIKLAMAYA İHTİYAÇ DUYDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Bu toplantıda, Rusya'nın ABD seçimlerine mücadele ettiğini düşünmediğini dile getiren Trump, tepkilerin ardından kameralar karşısına geçerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.
İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki" ifadesini kullanmasına rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki." ifadesini dile getirmek olduğunu belirtmişti.
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