ABD Kongresi’ne Kuzey Akım-2’ye yaptırım öngören tasarı sunuldu

Barrasso, tasarının NATO üyelerine Rusya'nın politik zorlama ve manipülasyonlarından kaçınma fırsatını vereceğini belirterek, "Avrupa'daki müttefik partnerlerle enerji güvenliği alanındaki işbirliğine yönelik tasarı, NATO üyelerine istikrarlı ve güvenli Amerikan enerji kaynaklarını sunarak bu ülkelerin enerji güvenliğini artırıyor. Tasarı ayrıca, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyacak Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırım getiriyor" diye açıkladı.