Trump: Karadağ, 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir

NATO'nun bir üyesine yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5. madde, ittifak tarihinde sadece bir kez, o da ABD'ye yönelik 11 Eylül 2011 saldırıları sonrasında aktive edildi.
Buna rağmen Fox sunucusu Tucker Carlson ile Trump karşılıklı 5. maddeyi çekiştirdi.
'OĞLUM NİYE KARADAĞ'I SAVUNMAK ZORUNDA?'
'BEN DE BUNU SORUYORUM'
''Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de aynı soruyu sorup duruyorum'' karşılığını veren Trump, 1945 sonrası en fazla savaş çıkarmış ülkenin lideri olarak şöyle devam etti:
'KAVGACI, SALDIRGAN…'
NATO'DAN SONRA AB HEDEFİ
Nüfusu 630 bin, asker sayısı 2 bin olan Karadağ'ın geçen yıl NATO'ya 29. üye olarak kabul edilmesine Rusya tepki göstermişti.
Moskova'yı iç siyasete ve seçimlere müdahale etmekle suçlayan ülkeler kervanına katılan ve bundan sonraki hedefi Avrupa Birliği (AB) üyeliği olan Karadağ'da Trump'ın açıklamaları büyük tepki topladı.
ABD Başkanı Trump, NATO liderler toplantısında Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç'i itip öne geçerken böyle görüntülendi. pic.twitter.com/Xf7W6QOCuS— BBC News Türkçe (@bbcturkce) 25 Mayıs 2017
Geçen yıl NATO zirvesinde Trump'ın itip önüne geçmesiyle haber olan Başbakan Dusko Markovic, ilkin ABD Başkanı'nın bu sözleri NATO'nun varlığıyla ilgili değil finansmanıyla ilgili sarf ettiğini savundu.
Markovic, dün parlamentoda ''Trump bir soruya yanıt verirken Karadağ halkının cesur olduğunu söyledi ve ABD vatandaşlarının diğer NATO üyeleri için savaşıp ölmelerini istemediğini belirtti'' dedi.
ARDINDAN HÜKÜMET AÇIKLAMASI YAYIMLANDI
Ama bugün hükümet Trump'a cevaben yazılı açıklama yayımladı: ''Karadağ, Afganistan'da ABD askerlerinin yanında bulunması örneğindeki gibi sadece Avrupa kıtasında değil, dünya çapında barış ve istikrara katkıda bulunuyor. Karadağ, tarihi, geleneği ve barışçi siyasetinden gurur duymaktadır, böylece bölgede istikrar getiren bir devlet pozisyonuna gelmiştir. Karadağ, eski Yugoslavya'nın dağılması sürecinde savaşın ulaşamadığı tek devlettir.''
'TRUMP'IN NE ÇIKARACAĞINI KİM BİLEBİLİR?'
Sosyal Demokrat Parti lideri Ranko Krivokapic de "ABD tarihinin en acaip başkanı… Bu başkanla, dış politika konusundaki bu bilgisiyle neler olabileceğini kim bilebilir'' tepkisini gösterdi.
STK yöneticisi Boris Raonic ''Trump'ın ülkeler hakkında açıklama yapmadan önce çalışmadığı belli oluyor. Aptalca açıklamaları bunun sonucu" değerlendirmesini yaptı.
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