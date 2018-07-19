Trump: Karadağ, 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir

NATO zirvesini birbirine katan, İngiltere ziyaretini krize dönüştüren, Putin'le Helsinki zirvesinde söylediklerinden ABD'ye dönüşte çark eden Trump, bu kez NATO'nun kuuruluş anlaşmasının 5. maddesini eleştirmek için kimsenin aklına gelmeyecek bir gerekçe gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le pazartesi Helsinki zirvesini gerçekleştirmesinin ardından ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda NATO'ya eleştirilerini devam ettirirken kurucu 5. maddeyi de sorguladı.

NATO'nun bir üyesine yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5. madde, ittifak tarihinde sadece bir kez, o da ABD'ye yönelik 11 Eylül 2011 saldırıları sonrasında aktive edildi.

Buna rağmen Fox sunucusu Tucker Carlson ile Trump karşılıklı 5. maddeyi çekiştirdi.

'OĞLUM NİYE KARADAĞ'I SAVUNMAK ZORUNDA?'

© AFP 2018 / ELVIS BARUKCIC ‘Türklerin ve Arnavutların açılımı Karadağ’ın çehresini değiştiriyor’

Haziran 2017'de resmen NATO üyesi olan eski Yugoslavya cumhuriyeti Karadağ aklına düşen Tucker ''Benim oğlum niye bir saldırıdan savunmak için Karadağ'a gitmek zorunda olsun'' sorusunu yöneltti.

'BEN DE BUNU SORUYORUM'

''Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de aynı soruyu sorup duruyorum'' karşılığını veren Trump, 1945 sonrası en fazla savaş çıkarmış ülkenin lideri olarak şöyle devam etti:

'KAVGACI, SALDIRGAN…'

© REUTERS / Francois Lenoir Sırbistan ve Karadağ, 2025'ten önce AB üyesi olabilir

''Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke… Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız.''

NATO'DAN SONRA AB HEDEFİ

Nüfusu 630 bin, asker sayısı 2 bin olan Karadağ'ın geçen yıl NATO'ya 29. üye olarak kabul edilmesine Rusya tepki göstermişti.

Moskova'yı iç siyasete ve seçimlere müdahale etmekle suçlayan ülkeler kervanına katılan ve bundan sonraki hedefi Avrupa Birliği (AB) üyeliği olan Karadağ'da Trump'ın açıklamaları büyük tepki topladı.

ABD Başkanı Trump, NATO liderler toplantısında Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç'i itip öne geçerken böyle görüntülendi. pic.twitter.com/Xf7W6QOCuS — BBC News Türkçe (@bbcturkce) 25 Mayıs 2017

© AFP 2018 / Savo Prelevic Karadağ, 149 Rus ve Ukraynalının ülkeye girişini yasakladı

Geçen yıl NATO zirvesinde Trump'ın itip önüne geçmesiyle haber olan Başbakan Dusko Markovic, ilkin ABD Başkanı'nın bu sözleri NATO'nun varlığıyla ilgili değil finansmanıyla ilgili sarf ettiğini savundu.

Markovic, dün parlamentoda ''Trump bir soruya yanıt verirken Karadağ halkının cesur olduğunu söyledi ve ABD vatandaşlarının diğer NATO üyeleri için savaşıp ölmelerini istemediğini belirtti'' dedi.

ARDINDAN HÜKÜMET AÇIKLAMASI YAYIMLANDI

Ama bugün hükümet Trump'a cevaben yazılı açıklama yayımladı: ''Karadağ, Afganistan'da ABD askerlerinin yanında bulunması örneğindeki gibi sadece Avrupa kıtasında değil, dünya çapında barış ve istikrara katkıda bulunuyor. Karadağ, tarihi, geleneği ve barışçi siyasetinden gurur duymaktadır, böylece bölgede istikrar getiren bir devlet pozisyonuna gelmiştir. Karadağ, eski Yugoslavya'nın dağılması sürecinde savaşın ulaşamadığı tek devlettir.''

© REUTERS / Stevo Vasiljevic Pence, Rusya'yı Karadağ başbakanına suikast düzenlemeye çalışmakla suçladı

'TRUMP'IN NE ÇIKARACAĞINI KİM BİLEBİLİR?'

Sosyal Demokrat Parti lideri Ranko Krivokapic de "ABD tarihinin en acaip başkanı… Bu başkanla, dış politika konusundaki bu bilgisiyle neler olabileceğini kim bilebilir'' tepkisini gösterdi.

STK yöneticisi Boris Raonic ''Trump'ın ülkeler hakkında açıklama yapmadan önce çalışmadığı belli oluyor. Aptalca açıklamaları bunun sonucu" değerlendirmesini yaptı.