Trump: Putin'le ikinci görüşmemi dört gözle bekliyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Helsinki zirvesinden beri ABD'de vatan hainliği suçlamalarıyla karşılaşan Trump, Rusya lideriyle ikinci görüşme için can attığını belirtirken 'yalan haber medyasının' ise Rusya ile savaş çıkarmak istediğini ileri sürdü.

Yine Twitter'da Rusya ile ilgili bir dizi açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 'Putin'le işbirliği yaparak vatan hainliği ettiği' suçlamalarına karşı bir videoda paylaştı.

Videoda 'Trump'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini daha pek çok kez kabul ettiği basın toplantıları' yer aldı.

“Trump recognized Russian Meddling MANY TIMES” pic.twitter.com/T8MERS93wI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

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Trump, ABD-Rusya ilişkileriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

''Yalan haber medyası, Rusya ile büyük bir ihtilaf, hatta savaşa yol açabilecek çapta bir ihtilaf istiyor fena halde. Bunun için öylesine umursamazca bastırıyorlar ve muhtemelen Putin'le iyi bir ilişkim olduğu gerçeğinden nefret ediyorlar. Diğer bütün ülkelerden daha iyi geçiniyoruz biz.''

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

​''Rusya ile zirve büyük başarıydı, sadece halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medyası öyle bulmadı'' diye devam eden Trump, ''(Putin'le) İkinci görüşmemizi dört gözle bekliyorum ki, ele aldığımız pek çok meseleden bazılarını hayata geçirebilelim'' temennisinde bulundu.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

Ele aldıkları meseleleri 'terörizmi durdurmak, İsrail'in güvenliği, nükleer silahların yayılması, siber saldırılar, ticaret, Ukrayna, Ortadoğu barışı, Kuzey Kore ve fazlası' diye sıralayan Trump, ''Bu sorunlara pek çok yanıt var, bazısı kolay, bazısı zor ama hepsi çözülebilir'' vurgusu yaptı.

….proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems…but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

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