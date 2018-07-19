Trump: AB, Google'a verilen ceza üzerinden ABD'den faydalandı

Trump resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin en büyük şirketlerinden Google'a 5 milyar dolarlık ceza vererek kendilerinden faydalanmaya çalıştığını ve parayı 'tokatladığını' söyledi.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google'a, Android mobil işletim sistemini, rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda dün 4.34 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesmişti. Komisyon, Google'a 2017 Haziran ayında da 2.4 milyar euro (2.8 milyar dolar) ceza kesmişti.