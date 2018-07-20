Trump'ın eski başdanışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan

'Trump'a seçimi kazandıran adam' olarak tanınan ve Beyaz Saray'da 8 ay en üst strateji danışmanlığı yapmış olan Bannon, ''Erdoğan dünyanın en tehlikeli adamı'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında önemli rol oynamasının ardından en üst strateji danışmanı olarak Beyaz Saray'a giren Steve Bannon'a, Ağustos 2017'de görevden alınması sonrasında da yeni sağın etkili bir sesi olarak kulak veriliyor.

'GÜÇLÜ KİŞİLİKLER CEZBEDİYOR'

Eski bir Goldman Sachs bankeri de olan Bannon, çarşamba günü 'CNBC Kurumsal Yatırımcı Alfa Konferansı'nda katıldığı sohbette Trump'ın dış ve ticaret politikalarını savunurken söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geldi.

Steve Bannon says Trump gravitates to "strong personalities" like President Xi, Erdogan, and Vladimir Putin. "They’re nationalists. They put their countries first, and they get on with it, and they don’t care what other people think." #deliveringalpha https://t.co/gcJmBKek9Z pic.twitter.com/sYFnnmicop — CNBC (@CNBC) 18 Temmuz 2018

CNBC muhabiri Michelle Caruso-Cabrera'nın Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hoşlanan bir görüntü çizdiğini söylemesi üzerine Bannon, Trump'ın kendi ülkelerini başka her şeyin önüne koyan, güçlü kişiliklere sahip liderlerin çekimine kapıldığını belirtti.

'MİLLİYETÇİ, BAŞKALARININ NE DEDİĞİNİ UMURSAMAYAN'

ABD Başkanı'nın eski başstratejisti şöyle konuştu:

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Karadağ, 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir ''Sanırım güçlü kişilikleri beğeniyor. (Çin Devlet Başkanı) Şi'yi beğeniyor… Erdoğan'ı beğeniyor… Ki Erdoğan bana göre dünyanın en tehlikeli adamı…. Ve Putin'i de beğeniyor. Çünkü güçlü liderleri beğeniyor. Önceliği kendi ülkelerine veren, bu yolda devam eden, milliyetçi, başkalarının ne dediğini umursamayan liderleri…''

CNBC'nin yayımladığı konferans videosunun 08.52'nci dakikasında bu konu açılıyor.