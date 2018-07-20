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16:09 20 Temmuz 2018
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    ABD Savunma Bakanı James Mattis

    Mattis'ten Türkiye'ye F-35 satışının yasaklanmaması için Kongre'ye uyarı

    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının yasaklanmaması konusunda ABD Kongre'sini uyardı.

    S-400
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    Kongre'de 2019 savunma bütçesini görüşen milletvekillerine hitaben bu ay yazdığı yazdığı ve daha önce gizli tutulan mektupta Mattis "Şu anda Türkiye'nin F-35 satışından çıkarılmasına karşıyım" dedi.

    'BU KARAR, MAALİYETLERİ ARTIRIR VE TESLİMATI GECİKTİRİR'

    Mattis satış kesintilerinin 'uluslararası arz-talep zincirine zarar verebileceğini' ve bu durumun da savaş uçaklarının tedariklerinin maliyetleri artıracağını ve tedariki geciktireceğini vurguladı.

    Mattis milletvekillerine Türkiye'nin F-35'ler konusunda 8 uluslararası ortaktan biri olduğunu hatırlattı. Türkiye savaş uçaklarının geliştirilmesi safhasında 1.25 milyar dolar yatırım yapmıştı.

    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı
    © AA / Atılgan Özdil
    F-35'lerin fiyatında indirim
    EN AZ 10 TÜRK ŞİRKETİ, DİĞER ORTAKLAR İÇİN PARÇA ÜRETİYOR

    Haberde, yaklaşık 100 adet F-35 uçağı almayı planlayan Türkiye'nin İngiltere ve Avusturya'yla birlikte bu konudaki en büyük uluslararası müşterilerden biri olduğu belirtildi. Uçağı üreten Maryland merkezli Lockheed'e göre en az 10 Türk şirketi, diğer ortaklar için uçağın kokpit ekranları gibi parça ve bileşen üretiyor.

    'TÜRK ŞİRKETLERİN YERİNİ ALACAK YENİ ŞİRKETLERİ BULMAK ZAMAN ALACAK'

    Mattis'in 7 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mac Thornberry'e ve Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'na gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı: "Eğer bugün Türkiye'ye yönelik tedarik zinciri bozulursa, uçak üretiminde bir kesinti olacak. 50 ile 75 uçağın teslimatında geçikme yaşanacak ve bu da, Türk şirketlerinin yerini alacak ve o parçaları üretecek yeni kaynak bulmayı gerektirecek. Bu da 18 ile 24 ay alacak."

    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı
    © AA / Atılgan Özdil
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    'KONGRE'NİN TÜRKİYE'YE İLGİLİ KAYGILARINI ANLIYORUM'

    Mattis mektubunda Kongre'nin, papaz Andrew Brunson'un Türkiye'de tutuklanması konusu da dahil 'otoriter bir sisteme sürüklenen Türkiye'yle ilgili kaygılarını ve bunun insan hakları ve hukukun üstünlüğü üzerindeki etkisini' anladığını ve bu kaygıları onayladığını da ifade etti.

    ABD Senatosu haziranda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını askıya alan tasarıyı kabul etmişti.

    S-400
    © AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA
    ABD: Türkiye, S-400 almasının ciddi sonuçları olacağını bilmeli
    Bu kararın gerekçelerinden biri olarak Türkiye'nin Rus yapımı bir hava savunma sistemi almayı planlaması gösterilmişti.

    Tasarının onayı için Senato ve Temsilciler Meclisi'nin bir araya gelmesi ve ortak bir metin üzerinde uzlaşma sağlaması gerekiyor. Türkiye üretim ortağı olduğu F-35 uçaklarından ilkini geçen ay Teksas'ta teslim almıştı fakat uçak eğitim için bir süre daha ABD'de kalacak.

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    Etiketler:
    Senato, Temsilciler Meclisi, Andrew Brunson, Jim Mattis, Avusturya, İngiltere, Türkiye, ABD, Rusya
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