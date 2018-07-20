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    Trump: Rusya'yla işler yürümezse Putin'in gelmiş geçmiş en kötü düşmanı olurum

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Pazartesi günü Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği zirveden beri ABD'de yaylım ateşine alınan Trump, CNBC röportajında komplo teorilerine karşı çıktı. Hatta ''Rusya'yla işler yürümezse Putin'in gelmiş geçmiş en kötü düşmanı olurum'' diye güvence verdi.

    Helsinki zirvesinde Putin-Trump basın toplantısı
    © REUTERS / Lehtikuva/Jussi Nukari
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    ABD'de kopan Rusya kasırgasını yatıştırmak için Beyaz Saray'da CNBC'den Joe Kernen'a röportaj veren Başkan Donald Trump, tersi yöndeki haberlere ve eleştirilere rağmen Putin'le çok başarılı geçen muazzam bir zirve gerçekleştirdiklerini belirtti.

    'RUSYA'YA KARŞI GELMİŞ GEÇMİŞ EN SERT BAŞKANIM'

    ''Rusya'yla işler yürümezse Putin'in gelmiş geçmiş en feci düşmanı olurum, ama gidişatın bu yönde olacağını sanmıyorum, aslında iyi bir ilişkimiz olacağını sanıyorum'' diyen Trump, 'Rusya'ya karşı uzun yıllardır, hatta gelmiş geçmiş en sert ABD Başkanı olduğunu' dile getirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump'tan Merkel'e: Rusya'dan korunmak istiyorsun, ama Rus gazına milyarlar ödüyorsun, üstelik NATO'ya para vermiyorsun
    'RUSYA'YA KARŞI YAPMADIĞIM NE KALDI?'

    Geçen hafta Avrupa turu boyunca Almanya'yı Rus gazı aldığı ve Rusya ile Kuzey Akımı 2 anlaşması yaptığı için çok sert dille eleştirdiğini hatırlatan Trump, bir kez daha ABD Almanya'yı korumak için uğraşırken Alman hükümetinin bir yandan Rus gazına milyarlarca dolar verip diğer yandan NATO bütçesine gereken katkıyı vermekten kaçınamayacağını vurguladı.

    'HANIM EVLADI OBAMA'

    ''Rusya'ya koyduğum yaptırımlara bakın, ABD'den kovduğum Rus diplomatlara bakın, (Rusya'ya karşı) yaptığım bütün her şeye bakın'' diye devam eden Trump, selefi Barack Obama'nın ise Rusya'ya karşı tam bir 'hanım evladı' olduğunu iddia etti.

    Rusya'nın Washington Büyükelçiliği
    © AFP 2018 / CHRIS KLEPONIS
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    Mart 2012'de Obama'nın mikrofonların açık olduğunu fark etmeden dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'e Kasım 2012 ABD başkanlık seçiminin ardından Moskova ile pazarlıklarda daha esnek olacağını söylediğini ve bunu herkesin duyduğunu hatırlatan Trump ''Yaptığı açıklamaya bakın, mikrofonları kapalı sanıp yaptığı aptal açıklamaya bakın. Ama o zaman kimse bunu büyütmemişti'' dedi.

    Diğer yandan Amerikan istihbarat servislerinin 2018 başkanlık seçimlerine Rusya'nın defalarca müdahale girişiminde bulunduğu iddiasına rağmen Moskova ile ilişkileri geliştirme fırsatını kaçırmamak gerektiğini savunan Trump, söyle konuştu:

    ''Başkan Putin'le iyi anlaşmak, Rusya ile iyi anlaşmak olumsuz değil, olumlu bir şey. Artık bunu da söyledikten sonra işler yürümezse onun gelmiş geçmiş en kötü düşmanı olurum.''

    Etiketler:
    CNBC, Joe Kernen, Dmitriy Medvedev, Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, ABD
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