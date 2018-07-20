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16:08 20 Temmuz 2018
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    Donald Trump-Mike Pompeo

    Trump'tan 505 milyar dolarlık tüm Çin ithal mallarına gümrük vergisi tehdidi

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, CNBC'ye verdiği röportajda, kendi başlattığı ticaret savaşlarını daha da tırmandırmakla tehdit etti: Çin'den ithal edilen 505 milyar dolarlık tüm mallara gümrük vergisi koymaya hazırım.

    ABD'nin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına Pekin de aynı şekilde karşılık verirken gözler Trump'a çevrildi.

    CNBC'den Joe Kernen'a konuşan Trump, gerekirse ABD'nin Çin'den ithal ettiği her bir mala gümrük vergisi koyacağını söyledi.

    Çin-ABD-Ticaret
    © REUTERS / Aly Song
    ABD ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı
    '500'E ÇIKMAYA HAZIRIM'

    ABD Başkanı ''500'e çıkmaya hazırım'' dedi. Kast ettiği, 2017 verilerine göre ABD'nin Çin'den ithal ettiği tüm malların toplamda 505.5 milyar doları bulan miktarı.

    Aynı dönemde Çin ise ABD'den 129.9 milyar dolarlık mal ithal etmişti. Yani Çin'in bu kez en azından bu alanda göze göz dişe diş misillemede bulunma imkanı yok.

    'ÇİN BİZİ UZUN ZAMANDIR KAZIKLIYOR'

    Çin, Hong Kong, ay takvimine göre yeni yıl kutlaması, ejderha dansı
    © REUTERS / Hong Kong Tourism Board
    Çin'den 'tarihteki en büyük ticaret savaşını başlatan' ABD'ye göze göz dişe diş
    Pekin'den Amerikan mallarına gümrük duvarlarını indirmesi ve Amerikan teknolojisi çalmama sözü vermesini talep eden Trump, ''Ben bunu siyaset adına değil, ülkemiz için en doğrusunu yapma adına yapıyorum. Çin bizi uzun zamandır kazıklıyor'' dedi.

    'PEKİN'E İYİ NİYET MESAJI'

    ABD'nin başta ticaret ve para politikaları olmak üzere birçok cephede istismar ediliğini savunan Trump, ancak Çin'e gümrük duvarlarını yükseltmesinin kötü niyetinden kaynaklanmadığını belirterek şöyle konuştu:

    ''Onların korkmasını istemiyorum, iyi olsunlar istiyorum. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i gerçekten çok beğeniyorum, ama (aramızdaki ticarette) olan bitenler çok gayriadil.''

    ABD- Çin
    © REUTERS / Brian Snyder
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    'ÇİNLİ YETKİLİLER BANA SENİN YAPTIĞINI BAŞKA KİMSE YAPMADI DEDİ'

    Trump, dünyanın en eski diplomasi geleneğine sahip ülkesi Çin'in ölçülülük ve temkinlilikleriyle tanınan yetkililerinin kendisine şunları söylediğini de iddia etti:

    ''Önceki ABD yönetimlerinden kimse çıkıp şikayet etmiyordu, ta ki siz gelene kadar. Hatta siz şikayet etmekten de fazlasını yapıyorsunuz. Bu yaptığınızdan hoşlanmıyoruz.''

    ABD BAŞKANI, FED'İ ELEŞTİRDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Röportajda ABD açısından bir tabu olan Fed'le (ABD Merkez Bankası niteliğine de sahip Federal Rezerv Sistemi) ilgili yorum, eleştiri, müdahalede bulunmama geleneğini de bozan Trump, CNBC'ye göre tarihi nitelikte bir eleştiri getirdi.

    Fed'in faiz artırımına ''Sevinmedim. Çünkü bizde ne zaman faizler artsa yine faizleri yükseltmek istiyorlar. Gerçekten bundan mutlu olmuyorum. Ama aynı zamanda bırakıyorum, en iyisi olduğunu düşündükleri şeyi yapsınlar. Fakat bizim yaptıklarımızla karışan bu çalışmadan hoşnut değilim'' tepkisini gösteren Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'dan ise 'çok iyi bir insan' diye söz etti.

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    © AA /
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    BEYAZ SARAY: TRUMP FED'İN KARAR ALMA SÜRECİNE MÜDAHALE ETMİYOR

    Bu sözlerin neo liberal sistemi yerinden zıplatması üzerine artık gelenek halini aldığı şekilde Beyaz Saray'dan Trump'a düzeltme açıklaması geldi:

    ''Elbette Başkan Fed'in bağımsızlığına saygı duyuyor, Fed'in kararlarına müdahale etmiyor. Başkan'ın banka fazileriyle ilgili görüşleri herkesin malumu, röportajdaki sözleri de bu konuda uzun zamandır sahip olduğu pozisyonun teyiti.''

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