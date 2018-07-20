Beyaz Saray: Putin'in ABD vatandaşlarını sorgulama talebini reddetti

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yönelttiği ve 'Moskova'nın suçladığı bazı ABD vatandaşları, Rus yetkililer tarafından sorgulansın' yönündeki teklifini reddettiklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın, Putin'in ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul ve başka ABD'lilerin Rus yetkililer tarafından sorgulanması talebini reddettiğini belirtti.

Sanders'ın yazılı açıklamasında "Bu Putin tarafından içtenlikle yapılmış bir teklifti, ancak Başkan Trump bunu onaylamıyor. Umarım Putin kimliği belirlenen 12 Rusya vatandaşının ABD'ye gelip masum veya suçlu olduğunu kanıtlamasını sağlar" ifadeleri kullanıldı.

'ORTA YOLDA BULUŞALIM'

Trump, Putin'e Helsinki'de ABD'deki seçimlere müdahale etmekle suçlanan 12 Rus istihbarat görevlisini ABD'li yetkililer tarafından yargılanmasını teklif etti. Putin "Orta yolda buluşalım. ABD'li yetkililerin Rusya'da bu kişilerin sorgulanmasına izin verebiliriz" dedi. Rus lider, bunun karşılığında Rus yetkililerin de ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul ve Moskova'nın mali suçlar işlemekle itham ettiği 11 başka ABD'li yetkili ile iş adamını sorgulamasını istediklerini ifade etti.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi New York Senatörü Demokrat Eliot Engel ve 4 Kongre üyesi Trump'ın Putin'in teklifini reddetmesine yönelik açık mektup göndermişti.

ABD, 2016 başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturma çerçevesinde Rus askeri istihbaratından (GRU) 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organı Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hacklemekle suçlamıştı.