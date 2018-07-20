Google'da 'ahmak' görmek isteyen, karşısında Trump'ı buluyor

ABD Başkanı'nın politikalarına muhalif online aktivistler, 'idiot' (ahmak) kelimesi ile Trump arasında bağlantı kurarak Google'ın algoritmalarını manipüle ettiler. Bir süredir Google Görseller, 'ahmak' aramasının sonucunu Trump fotoğraflarıyla veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brüksel'deki NATO zirvesi, İngiltere ziyareti ve Helsinki'de Putin'le zirveyi kapsayan Avrupa turunun ardından yeni bir protesto yöntemi patlak verdi.

'AMERICAN IDIOT' ŞARKISINDAN ESİNLE

Avrupa turu sırasında Green Day'in 'American Idiot' isimli eski bir parçasının çok çalınarak yeniden listelere sokulmasının sağlanmasından esinlenen Reddit kullanıcıları, Trump fotosuna 'ahmak' yazan bir gönderimi destekleme düğmesine basarak işe başladı.

Google the word 'idiot,' get pics of Donald Trump https://t.co/wvWGD0FXFK pic.twitter.com/omZ9oq9Bs6 — CNET (@CNET) 20 Temmuz 2018

Binlerce kez bu işlemin yapılmasıyla ahmak kelimesinin geçtiği haberler ve Trump fotoğrafları eşleşmeye başladı. Bunun sonucunda Google'ın gizli algoritmalarının arama sonuçlarında en çok çıkan bilgilere öncelik verme özelliği devreye girdi.

This is amazing and horrifying, when you Google 'idiot' and look at Images, it's all just Donald Trump's face pic.twitter.com/MYrerKxhu3 — Dylan Curran (@iamdylancurran) 20 Temmuz 2018

Ve 'idiot' (ahmak) aramasının görsel sonucu sayfalar dolusu Trump fotoğrafına dönüştü.

SEOs upset with Donald Trump's recent actions propel his image to top of Google search for 'idiot' https://t.co/tgtRAGtpPw #SEO pic.twitter.com/Ux2N3XgWjG — ApplinSkinner (@applinskinner) 20 Temmuz 2018

© REUTERS / Lucy Nicholson Google, Pentagon ile askeri yapay zeka projesini bitiriyor

'Google bombalaması' da denilen bu yöntem, daha önce birçok kez kullanıldı.

MICHELLE OBAMA KRİZİ

2009'da ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama için arama yapıldığında görsellerde kendisini maymun gibi gösteren bir karikatür çıktığı zaman, Google, sorumluluğu bulunmadığına dair açıklama yapmıştı.

Arama motorlarının internetteki içeriklerin bir yansıması olduğunu, algoritmaların bir aramayla ilintili sayfaları hesaplamak için binlerce etkeni kullandığını söyleyen Google, doğrudan arama sonuçlarını değiştirmek yerine, manipülasyonları fark edecek şekilde algoritmaları değiştirdiğini belirtmişti.