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21:18 20 Temmuz 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Google'da 'ahmak' görmek isteyen, karşısında Trump'ı buluyor

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı'nın politikalarına muhalif online aktivistler, 'idiot' (ahmak) kelimesi ile Trump arasında bağlantı kurarak Google'ın algoritmalarını manipüle ettiler. Bir süredir Google Görseller, 'ahmak' aramasının sonucunu Trump fotoğraflarıyla veriyor.

    17 Temmuz 2018'de Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle toplantıya girmesi öncesi kağıttan bir metin okuyan Trump, Helsinki zirvesinde dilinin sürçtüğünü, aslında Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini savundu.
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump: AB, Google'a verilen ceza üzerinden ABD'den faydalandı
    ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brüksel'deki NATO zirvesi, İngiltere ziyareti ve Helsinki'de Putin'le zirveyi kapsayan Avrupa turunun ardından yeni bir protesto yöntemi patlak verdi.

    'AMERICAN IDIOT' ŞARKISINDAN ESİNLE

    Avrupa turu sırasında Green Day'in 'American Idiot' isimli eski bir parçasının çok çalınarak yeniden listelere sokulmasının sağlanmasından esinlenen Reddit kullanıcıları, Trump fotosuna 'ahmak' yazan bir gönderimi destekleme düğmesine basarak işe başladı.

    Binlerce kez bu işlemin yapılmasıyla ahmak kelimesinin geçtiği haberler ve Trump fotoğrafları eşleşmeye başladı. Bunun sonucunda Google'ın gizli algoritmalarının arama sonuçlarında en çok çıkan bilgilere öncelik verme özelliği devreye girdi.

    Ve 'idiot' (ahmak) aramasının görsel sonucu sayfalar dolusu Trump fotoğrafına dönüştü.

    Google logosu
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Google, Pentagon ile askeri yapay zeka projesini bitiriyor
    BÜTÜN İŞ ALGORİTMALARDA

    'Google bombalaması' da denilen bu yöntem, daha önce birçok kez kullanıldı.

    MICHELLE OBAMA KRİZİ

    2009'da ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama için arama yapıldığında görsellerde kendisini maymun gibi gösteren bir karikatür çıktığı zaman, Google, sorumluluğu bulunmadığına dair açıklama yapmıştı.

    Arama motorlarının internetteki içeriklerin bir yansıması olduğunu, algoritmaların bir aramayla ilintili sayfaları hesaplamak için binlerce etkeni kullandığını söyleyen Google, doğrudan arama sonuçlarını değiştirmek yerine, manipülasyonları fark edecek şekilde algoritmaları değiştirdiğini belirtmişti.

    Etiketler:
    algoritma, ahmak, Google bombalaması, Reddit, Google Görseller, Google, Michelle Obama, Donald Trump, ABD
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