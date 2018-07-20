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01:43 21 Temmuz 2018
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    Donald Trump-Mike Pompeo

    ABD'den Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi taleplerine ret

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanmasının başarılı olabilmesi için Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının sıkı bir şekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / KCNA
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    Kuzey Kore ile yapılan nükleer silahsızlanma görüşmelerine ilişkin ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiren Pompeo, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin de Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanması konusunda hemfikir olduğunu belirten Pompeo, ''Yaptırımların sıkı bir şekilde uygulanması bu hedefe ulaşmamızda kritik öneme sahiptir'' dedi.

    'KUZEY KORE EN AZ 89 KEZ YASA DIŞI YOLLARLA RAFİNE PETROL TEDARİK ETTİ'

    Kuzey Kore'yi yasa dışı yollarla rafine petrol tedarik ederek yıllık kotayı aşmak ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayan Pompeo, Kuzey Kore'nin gemiden gemiye transferler yoluyla yasa dışı yollarla en az 89 kez rafine petrol tedarik ettiğini ileri sürdü.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © Sputnik /
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    Pompeo, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda yürüttükleri ikili görüşmelerde de ''İlerleme var. Önümüzdeki süreç kolay değil zaman alacak'' değerlendirmesinde bulundu.

    'KUZEY KORE'NİN NÜKLEER SİLAHSIZLANMASINI BÜTÜN DÜNYA TALEP EDİYOR'

    Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasının devam eden bir süreç olduğunu ve bunun sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasının sadece Amerikalılar tarafından değil dünyaca talep edildiğini kaydetti.

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının hafitletilmesini istediği ancak 'Bu görüşmeleri desteklemenin en iyi yolunun yaptırımları gevşetmemek' olduğunu ifade etti.

    HALEY: KUZEY KORE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTANA DEK HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ

    Haley, ''Kuzey Kore nükleer silahsızlanma için verdiği sözleri tutana dek hiçbir şey yapamayız.'' dedi.

    POMPEO: TRUMP VE PUTİN'İN DİYALOĞU SÜRDÜRMESİ, ABD HALKI İÇİN SON DERECE DEĞERLİ

    Melania Trump- Vladimir Putin- Donald Trump
    © Sputnik /
    Beyaz Saray: Trump, Putin’i sonbaharda Washington’a davet etti
    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'deki zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet etmesine ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi: ''Ülkelerimizin birbiriyle yaşadığı sorunları çözmek için Başkan Trump ve Başkan Putin'in diyaloğu sürdürmesi, ABD halkı için son derece değerli ve çok da mantıklı olduğu görüşündeyim. Bu toplantının sonbaharda olacacağından umutluyum."

    Trump'ın Putin ile Suriye krizi ve mültecilerin geri dönüşü konularını da ele aldığını söyleyen Pompeo, "Mültecilerin doğru zamanda gönüllü bir mekanizma yoluyla evlerine dönebilmeleri önemli.'' ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    nükleer silahsızlanma, Mike Pompeo, Kuzey Kore, ABD
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