ABD'den Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi taleplerine ret

'KUZEY KORE EN AZ 89 KEZ YASA DIŞI YOLLARLA RAFİNE PETROL TEDARİK ETTİ'
Kuzey Kore'yi yasa dışı yollarla rafine petrol tedarik ederek yıllık kotayı aşmak ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayan Pompeo, Kuzey Kore'nin gemiden gemiye transferler yoluyla yasa dışı yollarla en az 89 kez rafine petrol tedarik ettiğini ileri sürdü.
'KUZEY KORE'NİN NÜKLEER SİLAHSIZLANMASINI BÜTÜN DÜNYA TALEP EDİYOR'
Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasının devam eden bir süreç olduğunu ve bunun sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasının sadece Amerikalılar tarafından değil dünyaca talep edildiğini kaydetti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının hafitletilmesini istediği ancak 'Bu görüşmeleri desteklemenin en iyi yolunun yaptırımları gevşetmemek' olduğunu ifade etti.
HALEY: KUZEY KORE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTANA DEK HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ
Haley, ''Kuzey Kore nükleer silahsızlanma için verdiği sözleri tutana dek hiçbir şey yapamayız.'' dedi.
POMPEO: TRUMP VE PUTİN'İN DİYALOĞU SÜRDÜRMESİ, ABD HALKI İÇİN SON DERECE DEĞERLİ
Trump'ın Putin ile Suriye krizi ve mültecilerin geri dönüşü konularını da ele aldığını söyleyen Pompeo, "Mültecilerin doğru zamanda gönüllü bir mekanizma yoluyla evlerine dönebilmeleri önemli.'' ifadesini kullandı.
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