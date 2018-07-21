Bush’un kardiyologu silahla vurularak öldürüldü

KHOU11’in haberine göre, Amerika’nın Teksas eyaletindeki Houston şehrinde kimliği belirsiz bir kişi, ABD eski Başkanı George W. Bush’un kardiyologunu öldürdü.

© REUTERS / Kevin Lamarque/Files Baba Bush hastaneye kaldırıldı

Olay Teksas Tıp Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bush'un doktoru ile katil bisikletle birbirlerine doğru giderlerken, yan yana geldiklerinde, saldırgan doktor Mark Hausneht’e iki el ateş etti. Doktor Hausneht aldığı yaralar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

​Katilin yakalanması için arama çalışmalarına başlandı. Katil zanlısının 30 yaşlarında, temiz traşlı, güneş gözlüklü ve beyzbol şapkası takmış, yelekli ve şortlu biri olduğu bildirildi.

Eski devlet başkanının temsilcileri, merhum doktorun ailesi, meslektaşları ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

ABD eski Başkanı George W. Bush da "Mark fantastik bir kardiyolog ve iyi bir adamdı. Olağanüstü merhametli tavrı için ona her zaman minnettar olacağım. Ailesi için dua ediyoruz" mesajı paylaştı.