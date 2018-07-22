ABD, son yıllarda Ortadoğu'ya silah ihracat ağını genişletti

Dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'nin 1950'den bugüne bölgelere ve ülkelere göre silah satışındaki farklılık dikkati çekiyor.

ABD, Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'daki stratejik bölgelerde bulunan müttefiklerine zamanla daha az silah satarken, son yıllarda çatışmaların yoğunlaştığı Ortadoğu ve Afrika ülkelerine olan silah ihracat ağını genişletti. AA'nın Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünden (SIPRI) derlediği verilere göre, dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'nin 1950'den bugüne bölgelere ve ülkelere göre silah satışındaki farklılık dikkati çekiyor.