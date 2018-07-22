ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, Putin'in Washington'a davet edilmesine gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

Coats, CNBC'de yaptığı açıklamada, medyanın Aspen forumundaki tavrını 'yanlış' yorumladığını iddia ederek, "Kuşkusuz, vermiş olduğum garip tepki hiçbir şekilde devlet başkanının eylemlerine saygısızlık veya eleştiri olarak yorumlanmamalıdır" dedi.

Coats, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'ye davet etme niyetiyle ilgili bilgilendirildiğinde, şaşkınlığını gizleyememişti.

Coats, birkaç kez kendisine verilen bilgiyi duymazdan gelerek bilginin tekrar edilmesini istedikten sonra, "Bu farklı bir şey olacak" tepkisini vermişti.