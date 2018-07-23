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10:28 23 Temmuz 2018
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

    Pompeo, İran yönetimini 'mafyaya' benzetti

    © REUTERS / Brendan McDermid
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor" dedi. Pompeo ayrıca İran'daki hükümet karşıtlarına destek olacaklarını da ifade etti.

    Bakan Pompeo, California eyaletindeki Ronald Reagan Kütüphanesi ve Halkla İlişkiler Merkezi'nde 'İranlıların sesine destek' başlıklı bir panelde ABD'de yaşayan İranlılara hitap etti.

    İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediğini ifade eden Pompeo, "Trump yönetimi İran halkı için sizinle aynı rüyayı görüyor. Bizim çabalarımızla, Tanrının yardımı ile o günler gelecek" şeklinde konuştu.

    Pompeo " Ülkenin yönelimini belirlemek en nihayetinde İran halkının sorumluluğunda ancak ABD uzun zamandır sesleri gözardı edilen İran halkını destekleyecek" ifadelerini kullandı.

    POMPEO'DAN RUHANİ VE ZARİF'E: CİLALANMIŞ PARAVAN KİŞİLER

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    İran hükümetinin, İran Devrimi ideallerini bölgeye gerekirse güç kullanarak yaymak istediğini iddia eden Pompeo, yönetimin 40 yıldır İran'ın siyasi, diplomatik ve ekonomik unsurlarını bu amaca adadığını savundu.

    Pompeo, "İran rejiminin İran halkı için bir kabus olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum" dedi.

    İran halkının üçte birinin fakirlik sınırının altında yaşadığını anlatan Pompeo, "Nükleer anlaşma sürecinde, İran'ın artırdığı petrol gelirleri İran halkına gidebilirdi. Bunun yerine teröristlere, diktatörlere ve vekalet milislerine gitti" ifadelerini kullandı.

    Pompeo İran'ın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de 'Ayetullahların uluslararası sahtekarlığındaki cilalanmış paravan kişiler' olduğunu savundu.

    İran'ın üst düzey yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan Pompeo, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney sayesinde kamu ihalelerinde yolsuzluk yaparak elde ettiği sermayenin en az 300 milyon dolar değerinde olduğunu savundu.

    Pompeo, "Çoğu kişi bilmez ama Ayetullah Hamaney'in, Setad adı altında kendi şahsına ait 95 milyar doları bulan kayıtdışı yatırım fonu var. Bu varlık vergilendirilmiyor" dedi.

    İran'daki birçok yetkilinin bu yolsuzluklara karıştığını öne süren Pompeo, "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

    Pompeo  ayrıca "İran rejmiyle en üst düzeyde mücadele etmekten korkmadık" ifadelerini de kullandı.

    'İRAN'IN HAM PETROL İHRACATI SIFIRA İNECEK'

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Lisi Niesner
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    Pompeo, İran'ın Almanya, Fransa ve İngiltere'yi nükleer anlaşmada tutmaya çalışırken diğer taraftan gizlice Avrupa'da terör saldırıları planladığını iddia etti.

    ABD yönetiminin İran rejimine maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini ifade eden Pompeo, İran yönetiminden somut adımlar geldiği takdirde Washington'un bu ülkeyle masaya oturabileceğini ifade etti.

    Özellikle de İran'ın enerji ve bankacılık sektörüne baskı uygulamaya devam edeceklerini belirten Pompeo, "Hedefimiz, İran'dan ham petrol ithal eden ülkelerle çalışıp 4 Kasım'a kadar İran'dan ham petrol ithalatlarını sıfıra kadar indirmektir" dedi.

    Pompeo'nun konuşması sırasında, bir grup salonda ABD yönetiminin ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenlerin yargılamaları süresince çocuklarının alınarak bir kampa yerleştirilmesini protesto etti.

    Protestocu grup salondan çıkarılırken, salondaki katılımcılar Pompeo'ya destek sloganları attı. Yaşanan kısa süreli protestonun ardından Pompeo, "Keşke İran'da da bu kadar ifade özgürlüğü olsaydı" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Petrol ihracatı, Nükleer anlaşma, Mike Pompeo, Muhammed Cevad Zarif, Hasan Ruhani, İran, ABD
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