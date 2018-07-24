ABD'nin yeni destroyeri testler sırasında bozuldu

ABD'nin Zumwalt tipi yeni hayalet destroyeri Michal Monsoor'un iki motorundan biri, test çalışmaları sırasında bozuldu.

© REUTERS / Karl Ronstrom/File photo ABD Donanması’ndan Pasifik'e destroyer takviyesi

Zumwalt tipi destroyerlerin inşa programından sorumlu Tuğamiral William Gallinis, USNI News'e yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki testler sonrasında geminin ana motorlarından birinde sorun tespit ettik. Motorun değiştirilmesi gerekiyor" dedi.

Gallinis, ABD donanmasının üretici firma Rolls Royce ve Bath Iran Works şirketiyle yakından çalıştığını, motorun değişim masrafının 20 milyon dolar doluğunu söyledi.

Gallinis, arızanın sonbahara kadar giderileceğini ve geminin askeri sistemlerinin San Diego'da test edileceğini söyledi.

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Gemi aralık ayında da bir başka arıza nedeniyle tersaneye geri dönmek zorunda kalmıştı. Zamwolt tipi destroyer inşa programı 2007'de başlatıldı. ABD Donanması'nın program çerçevesinde aynı tip 32 gemiye sahip olması isteniyordu, ancak şu an inşa edilmesi istenen gemi sayısı 3'e düşürüldü. Her birinin maliyeti 4 milyar dolara ulaşan gemilerin nerede kullanılacağı ise bilinmiyor.