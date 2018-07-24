ABD'li senatörler, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar için teklif sunacak

ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Bob Menendez yaptıkları açıklamada Kongre'ye Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanmasını amaçlayan bir kanun teklifi sunulacağını belirtti.

© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy ABD Kongresi’ne Kuzey Akım-2’ye yaptırım öngören tasarı sunuldu

Senatörlerin belirttiğine göre kongreye sunulacak olan kanun teklifi, 'Rus tehditine' karşı bir 'Ulusal Merkez' kurulmasını da içerecek.

Ekim ayında Rusya'ya karşı alınan ve pek çok Rus şirketini kapsayan yaptırım kararı, Mayıs ayında genişletilmişti.

ABD'li petrol şirketlerinin Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların genişletilmesi amacıyla lobi faaliyeti yürüttüğü, Rusya'nın yatırımlarını tehlikeye attıklarını öne sürdüğğü belirtiliyor.

Kararın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen zirveden kısa süre sonra gelmesi de dikkat çekiyor.