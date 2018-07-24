ABD: Filistin’e herkesten çok biz yardım ediyoruz

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Haley, geçen yıl İran, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerin UNRWA örgütüne katkısının ‘sıfır' olduğunu, Pakistan ve Mısır'ın 20 bin dolar, ‘ağzı büyük laf yapan' Çin'in 350 bin, Rusya'nın da 2 milyon dolar destek verdiğini söyledi.

UNRWA'ya Kuveyt'in 9 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 12.8 milyon, Türkiye'nin 6.7 milyon dolar katkıda bulunduğunu hatırlatan Haley, ABD'nin ise 364 milyon dolar destek verdiğini kaydederek, "Bu, diğer tüm ülkelerin yaptığından 10 kat daha fazla" dedi.

ABD'nin 1993'ten beri Filistinlilere 6 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ifade eden ABD'li diplomat, "Arap ülkeleri, ki bunların bir kısmı zengin ülkeler, Filistinlilere ne kadar yardım yaptı? ABD'nin yaptıklarının yanında hiçbir şey" ifadelerini kullandı.

Haley, "Çok cömert insanlarız, insani yardıma odaklıyız ve durumundan gerçekten endişe duyduğumuz Filistin halkına yardım etmenin yollarını aramaya devam ediyoruz. Ama aptal da değiliz, eğer elimizi dostluk cömertlikle uzattıysak ısırılmasını da beklemeyiz" diye konuştu.

Haley, "Şunu kabul etmeliyiz ki Filistinlilerin ihtiyaçları, Rusya, Türkiye veya Fransa'dan çok ABD'nin sorunu değil" diye ekledi.