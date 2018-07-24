Trump'a göre Rusya, bir sonraki seçimlerde Demokratları destekleyecek

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir sonraki seçimlere müdahale edebileceğini iddia etti.

Trump, paylaşımında "Rusya'nın gelecek seçimlere etki etmek için çaba göstereceğine dair çok ciddi kaygılarım var. Benden daha fazla hiçbir Başkanın Rusya'ya karşı daha sert olmadığını göz önünde bulundurursak, sert bir şekilde Demokratları destekleyeceklerdir. Kesinlikle Trump'ı istemiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.