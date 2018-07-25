Beyaz Saray: Trump ve Putin'in 2. görüşmesinin detayları henüz belli değil

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. yüksek düzeyli görüşmesi konusunda henüz detayların netleşmediğini söyledi.

Gazetecilere bilgi veren Gidley " Zamanlama konusunda henüz bir duyurum yok. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders dün sonbaharda bir toplantı yapılamsı konusundaki niyet ve planımızı belirtti. Ancak zaman, yer veya konu başlıkları konusunda detaylar henüz belli değil" diye konuştu.

Sözcü Sanders daha önce Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Putin'i sonbaharda ABD'ye davet etmesini istediğini açıklamış ve konu hakkındaki çalışmaların çoktan başladığını söylemişti.

Trump ve Putin ilk resmi zirvelerini 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapmıştı.

İki lider Suriye krizi, Ukrayna'daki durum, nükleer silahların yayılması ve Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası da dahil birçok konuyu 2 saati aşan birebir görüşmede ele almıştı.