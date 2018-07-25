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12:38 25 Temmuz 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    CNN, Trump'ın eski Playboy modelinin hikayesini satın almayı avukatıyla tartıştığı ses kaydını yayımladı

    © AFP 2018 / NICHOLAS KAMM
    ABD
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    CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylığı sırasında avukatı Michael Cohen ile yaptığı bir telefon konuşmasının ses kaydını yayımladı. Gizlice kaydedilen görüşmede ABD Başkanı ile Cohen, Trump'la ilişki yaşadığını öne süren eski Playboy modeli Karen McDougal'ın hikayesinin 'National Enquirer' adlı dergiden satın alınmasını tartışıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    CNN, Trump'ın kişisel avukatı Cohen'in 2016'daki ABD Başkanlık seçiminden 2 ay önce Trump'la yaptığı ve gizlice kaydettiği bir telefon görüşmesini yayımladı. 

    Görüşmenin kaydı CNN'e Cohen'in avukatı Lanny Davis tarafından verildi. 

    Eski Playboy modeli Karen McDougal Trump ile 2006 yılında bir ilişki yaşamaya başladığını ve bunun 1 yıl sürdüğünü öne sürmüş ardından hikayesini 150.000 dolar karşılığında  American Media Inc. adlı şirkete bağlı olan tabloid dergi National Enquirer'a satmıştı.

    Ancak Trump'la ilişkisini anlattığı hikaye basılmamıştı. 

    Trump ve Cohen arasında geçen görüşme bu 150.000 dolarlık hikayenin dergiye satılmasından 1 hafta sonra geçiyor ve ikili American Media Inc.'den hikayenin haklarını nasıl satın alacaklarını tartışıyor. 

    McDougal'la ilişki yaşadığını reddeden Trump daha önce bu ödeme konusunda bilgisinin olmadığını söylemişti.

    TRUMP, GÖRÜŞMEDE 'NAKİTTEN' BAHSEDİYOR

    ABD'li porno film oyuncusu Stormy Daniels
    © AFP 2018 / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
    Trump, kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızıyla ilgili ilk kez konuştu
    Kayıtta Cohen'in Trump'a  'bütün bu bilgileri dostumuz David'e transfer etmek için' bir şirket kurması gerektiğini söylediği duyuluyor. Bu kişinin Trump'ın dostu ve National Enquirer'ın bağlı olduğu ana firma American Media Inc.'in sahibi David Pecker olduğu sanılıyor. 

    Cohen'in verilecek parayla ilgili konuşmaya başlaması üzerine Trump sözünü keserek "Ne parası?" diye soruyor. Cohen'in yanıtı ise "Para ödemeliyiz" oluyor. 

    Kayıtta ses yer yer boğuklaşsa da Trump'ın "nakitle ödemeden'  bahsettiği duyuluyor. Ancak Trump'ın bununla ödemenin nakitle ödenmesini mi yoksa ödenmemesini kastettiği tam olarak anlaşılmıyor. 

    Ardından Cohen birkaç kez 'Hayır' diyor ve Trump'ın da 'çek' kelimesini kullandığı duyuluyor. 

    Bu arada dikkat çeken bir diğer ayrıntı da kolaya olan tutkusu bilinen Trump'ın sekreterine "Lütfen bana bir kola getir" diye seslenmesinin de kayıtta duyulması.

    GUILIANI: BAŞKAN BUNU DOĞRU ŞEKİLDE HALLETMEK İSTEDİ

    Trump ile 2006'da Başkan evliyken cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı Stormy Daniels CBS'in '60 Dakika' adlı programına katıldı
    © REUTERS / CBSNews/60 MINUTES
    Trump'la cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı tehdit edilmiş
    Trump'ın şu andaki  avukatı Rudy Giuliani ise kayıtta Trump'ın "Nakitle ödeme yapmayın" dediğini savundu.

    Giuliani "Bu kayıt Başkan'ın ödemenin nakitle yapılmamasını istediğini işaret ediyor. Aksini savunmak gülünç ve konuşmanın geri kalanı düşünülünce tutarsız" ifadelerini kullandı.

    Giuliani "Başkan bunu doğru şekilde halletmek istedi. Bir şey saklamak isteseydiniz bunu bir şirket ya da çek yoluyla yapmazdınız" dedi.

    ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal McDougal ile  American Media Inc. arasındaki anlaşmanın haberini yapmış ve o dönem Trump'ın sözcüsü 'Trump'ın seçim kampanyasının konu hakkında bilgisi olmadığını' söylemişti.

    Federal Soruşturma Bürosu (FBI) McDougal ve Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'e yapılan ödemelerle ilgili olarak  nisan ayında Cohen'in evi ve otel odasında aramalar yapmıştı. 

    Daniels 2016 Başkanlık seçiminden birkaç gün önce sessiz kalması karşılığında kendisine 130.000 dolar ödendiğini açıklamıştı. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı.

    Cohen avukatı Lanny Davis ses kaydının tahkikat altındaki müvekkilinin ödemeleri yasal şekilde yapmaya çalıştığını kanıtladığını savunuyor. 

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    Etiketler:
    Ödeme, Ses kaydı, İlişki, National Enquirer, Playboy, Karen McDougal, Stormy Daniels, Michael Cohen, Rudy Giuliani, Donald Trump, ABD
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