'Rusya ve Çin, ABD’nin ‘Aşil Topuğunu' buldu'

Haberde, pahalı kredilerin Amerikan ekonomisinin büyümesini sınırlandırdığı için bu durumun, seçim kampanyasında ekonomiyi kalkındırma sözü veren ABD Başkanı Donal Trump'ın memnuniyetsizliğine yol açtığı kaydedildi.
Rusya'nın Amerikan değerli kağıtlarından vazgeçmek için birçok sebebi olduğu belirtilen makalede, Moskova'nın geçen nisanda uygulamaya konulan Rusya yaptırımlarından sonra sınırlayıcı önlemlerin Amerikan değerli kağıtlarını da kapsayacağı olasılığını dışlamadığı ifade edildi.
Ancak ABD için asıl büyük tehdidi Rusya'nın değil, Çin'in oluşturduğunu yazan site, Çin'in de Amerikan tahvillerinden kurtulmaya başlaması halinde sonuçların ABD ekonomisi için çok ağır olacağını belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)