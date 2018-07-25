'Rusya ve Çin, ABD’nin ‘Aşil Topuğunu' buldu'

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV Rusya, ABD bonolarının yarısını elden çıkardı

Amerikan haber sitesi Business Insider, geçen nisan-mayıs döneminde Moskova'nın devlet borcundaki Amerikan tahvillerinin payını 96 milyar dolardan 15 milyar dolara düşürdüğünü ve bu adımın ABD'deki faiz oranlarının yükselmesine yol açtığını belirtti.

Haberde, pahalı kredilerin Amerikan ekonomisinin büyümesini sınırlandırdığı için bu durumun, seçim kampanyasında ekonomiyi kalkındırma sözü veren ABD Başkanı Donal Trump'ın memnuniyetsizliğine yol açtığı kaydedildi.

Rusya'nın Amerikan değerli kağıtlarından vazgeçmek için birçok sebebi olduğu belirtilen makalede, Moskova'nın geçen nisanda uygulamaya konulan Rusya yaptırımlarından sonra sınırlayıcı önlemlerin Amerikan değerli kağıtlarını da kapsayacağı olasılığını dışlamadığı ifade edildi.

Ancak ABD için asıl büyük tehdidi Rusya'nın değil, Çin'in oluşturduğunu yazan site, Çin'in de Amerikan tahvillerinden kurtulmaya başlaması halinde sonuçların ABD ekonomisi için çok ağır olacağını belirtti.