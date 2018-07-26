Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

ABD'de Başkan Yardımcısı Pence'in ardından Başkan Trump da rahip Brunson tümüyle serbest bırakılmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi ağır yaptırımla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de 'FETÖ ve PKK destekçiliği' suçlamasından yargılanan, 2 yıllık tutukluluğu dün ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Brunson'la ilgili bugüne değinki en sert açıklamasını yaptı.

Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

''Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız.''

Evanjelik rahip Brunson'dan ''Muhteşem bir Hıristiyan, aile babası ve harika bir insan'' diye söz eden Trump şöyle devam etti:

''Çok büyük acılar çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı.''