ABD basınından ajanlıkla suçlanan Butina'nın Rockefeller ailesiyle bağlantısı olduğu iddiası

ABD'de Rusya hükümeti adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Mariya Butina'ya Rus yetkililer ve ABD'li muhafazakarları arasında gizli bir ilişki kurulmasında milyarder Rockefeller ailesinin varislerinden George D. O'Neill Jr.'ın yardım ettiği ileri sürüldü.

ABD'de Rusya hükümeti adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Mariya Butina'ya Rus yetkililer ve ABD'li muhafazakarlar arasında gizli bir ilişki kurulmasında milyarder Rockefeller ailesinin varislerinden George D. O'Neill Jr.'ın yardım ettiği ileri sürüldü.

Bloomberg gazetesinin haberinde milyarder Rockefeller ailesinin varislerinden George D. O'Neill Jr.'ın, ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Rus vatandaşı Butina'ya Washington'daki yetkilileri etkilemek amacıyla Rus yetkililer ile ABD'li önemli muhafazakar isimler arasında gizli bir bağlantı kurmasında yardım ettiği iddia edildi.

İddiaya göre, O'Neill Jr., bu amaçla Butina'ya Ulusal Dua Kahvaltısı'nı kullanmasında isteyerek ya da istemeden yardımcı oldu. Ulusal Dua Kahvaltısı, Washington'da her yıl şubat ayında düzenlenen ve dünyadan önemli isimlerin katıldığı kahvaltı.

Geçen yıl Trump'ın göreve gelmesinden hemen sonra, O'Neill, kahvaltıya katılan çok sayıda üst düzey Rus yetkili için Washington'da özel bir akşam yemeği vermişti. Yemekte Rus yetkililer Cumhuriyetçi Parti'den iki milletvekili ve başka muhafazakâr isimle bir araya gelmişti.

Bloomberg'in haberinde yemekle ilgili bilgiler de verildi. Bu bilgiler arasında Butina'nın ABD'de temas kurmaya çalıştığı iddia edilen 'ABD'li kişi 2'den de söz edildi.

Muhafazakâr bir yazar ve Rusya ile ilişkilerde yakınlaşma yanlısı O'Neill ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Finlandiya'da yapılan zirveyi barış için bir fırsat olarak değerlendirmişti.

RUS DİPLOMATLAR BUTİNA'YI ZİYARET ETTİ

Rus diplomatlar ise dün Butina'yı ziyaret etti. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada Butina'nın siyasi görüşleri yüzünden cezalandırıldığını söylediği belirtildi. Açıklamada "Butina kendisini iyi hissediyor. İsteğimiz doğrultusunda kendisine ikinci bir battaniye verildi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı henüz yürüyüşe çıkmasına izin verilmiyor. 24 saat gözlem gerçekleştiriliyor, her 15 dakikada bir ışıklar açılıyor. Gıda ile ilgili sorunları var" ifadeleri kullanıldı.

Facebook / Maria Butina Suçlamaları reddeden Rus aktivist Butina'nın tahliye talebi reddedildi

Açıklamada Butina'ya en yakın zamanda telefon açma hakkının tanınacağı ve onunla 2 Ağustos'ta tekrar bir araya gelineceği bildirildi.

RUS DIŞİŞLERİ: BUTİNA, SİYASİ SUÇLU OLARAK TUTULUYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Artyom Kojin ise Butina'nın uydurma bir bahaneyle tutuklanan 'siyasi bir mahkum' olduğunu belirterek, derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Kojin "Butina'nın tutuklanmasının tek sebebi ABD'nin iç ve dış politikası. Bu da Butina'yı siyasi mahkum yapıyor. ABD'deki bazı siyasi güçler Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği hikayesini uydurdu. Ülkemizi şeytanlaştırmaya yönelik kampanyaları sonrasında da Butina tamamen uydurma bir bahaneyle, sadece kökeni yüzünden tutuklandı. Bu gerçek bir cadı avı değilse ne?" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce ABD'de yüksek lisans eğitimini bitiren 29 yaşındaki Mariya Butina, Rusya hükümetinin çıkarlarını desteklemek amacıyla ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla 'yabancı ajan kanunu' (FARA) kapsamında tutuklanmıştı. Butina'nın ABD başsavcılığından izinsiz olarak ABD vatandaşları ile gizli bağlantılar kurduğu ileri sürülmüştü.