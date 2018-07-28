New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı

Mannathan'da yer alan Fifth Avenue'deki Binanın önüne birden fazla sayıda şüpheli paket bırakıldığı tespit edilirken, bomba imha ekiplerinin inceleme yapmak amacıyla bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Advisory:

5th Avenue from 57th to 56th street is closed to vehicle and pedestrian traffic for a precautionary investigation.



Please use alternate routes.



Update to follow. pic.twitter.com/jPaBEHTymk — NYPD Midtown North (@NYPDMTN) 27 Temmuz 2018 Situation going on at Trump Tower, heavy police presence including NYPD Bomb Squad and ESU. pic.twitter.com/N54zz9BX8j — Harrison (@Harrisonsmartin) 27 Temmuz 2018 ​

​Görgü tanıkları bölgede bomba imha ekiplerinin yanı sıra özel operasyon ve SWAT ekiplerinin bulunduğunu belirtti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 'şüpheli paketlerin' cep telefonu şarj aletleri olduğu ve bölgedeki önlemerin kaldırıldığı belirtildi.