Kayıt
15:23 28 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Kongre binası

    ABD Kongresine, Trump'a Putin'le bire bir görüşmeyi yasaklayacak bir tasarı sunuldu

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 12

    ABD Kongresine, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bire bir görüşmesine bir daha izin verilmemesi çağrısını içeren bir karar tasarısı sunuldu.

    ABD Başkanı Donald Trump- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Beyaz Saray'dan 'iade-i davet': Trump, Putin'i ağırlamayı dört gözle bekliyor
    Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Sheila Jackson Lee tarafından sunulan tasarıda, Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de gerçekleştirdikleri görüşmede olduğu gibi, odada sadece iki lider ve çevirmenlerinin bulunduğu biçimde görüşmesinin engellenmesi için çağrı yapılıyor.

    RT'nin eline geçen karar tasarısı metninde bu tür temaslardan 'gizli görüşme' olarak bahsediliyor ve bire bir görüşmelerde varılacak herhangi bir anlaşmanın geçersiz sayılması gerektiği savunuluyor.

    Tasarıda ayrıca, Putin ve Trump'ın bire bir şeklinde gerçekleşen görüşmelerinde yaptıkları anlaşmaların geçerli sayılabilmesi için Kongre'nin değerlendirme ve onayına sunulması gerektiği ifade ediliyor.

    ​Tasarı'nın Kongre'ye sunulması, Helsinki'deki görüşme sonrasında Trump'a ülkesinde sert eleştiriler yöneltilmesini izliyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: Trump'ı Moskova'ya davet ettim
    Helsinki'de iki liderin bire bir olarak da görüştüğü zirvenin ardından Demokratlar, Trump'ın bu toplantıdaki çevirmeninin sorgulanması çağrısını yapacak kadar ileri gitmişti.

    Ayrıca, Helsinki'deki ortak basın toplantılarında Putin'in ABD seçimlerine müdahale etmediklerini söylediğini ve Rus lidere inanmamak için bir sebep göremediğini söylemesi, Trump'ın yeterince güçlü davranamadığı ve ülkesinin çıkarlarını yeterince savunamadığı ithamlarına yol açmıştı.

    Nitekim baskılar sonucunda, zirvenin hemen ardından Rusya lideri Putin'i yıl bitmeden önce Washington'a davet eden Trump yönetimi, bu ikinci görüşme planını 2019'a ertelemek zorunda kalmıştı.

    İlgili konular:

    Putin'in Trump'a hediye ettiği futbol topunda çip bulundu, Rus korsan endişesi yine alevlendi
    Bolton: Trump, Putin ile ikinci zirveyi gelecek yıla erteledi
    Beyaz Saray: Trump ve Putin'in 2. görüşmesinin detayları henüz belli değil
    Etiketler:
    Görüşme, tasarı, Rusya-ABD İlişkileri, ABD Kongresi, Donald Trump, Vladimir Putin, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi Van Gölü kenarında yuva yapan leyleklerin görüntüleri kameralara yansıdı.
    Kanlı Ay tutulması öncesi Van'da dolunay manzaraları
    Karikatür
    'Juncker, Trump'ı renkli ve çok basit bilgi kartları kullanarak ikna etti'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam