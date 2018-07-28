ABD Kongresine, Trump'a Putin'le bire bir görüşmeyi yasaklayacak bir tasarı sunuldu

RT'nin eline geçen karar tasarısı metninde bu tür temaslardan 'gizli görüşme' olarak bahsediliyor ve bire bir görüşmelerde varılacak herhangi bir anlaşmanın geçersiz sayılması gerektiği savunuluyor.
Tasarıda ayrıca, Putin ve Trump'ın bire bir şeklinde gerçekleşen görüşmelerinde yaptıkları anlaşmaların geçerli sayılabilmesi için Kongre'nin değerlendirme ve onayına sunulması gerektiği ifade ediliyor.
Конгресс США должен выступить против переговоров Путина и Трампа один на один. Соответствующий проект резолюции был внесён в палату представителей. Эксперты полагают, что этот документ нарушает правило разделения властей и Конституцию США https://t.co/FWJrQckCma pic.twitter.com/QbqXkM4Uct— RT на русском (@RT_russian) July 28, 2018
Tasarı'nın Kongre'ye sunulması, Helsinki'deki görüşme sonrasında Trump'a ülkesinde sert eleştiriler yöneltilmesini izliyor.
Ayrıca, Helsinki'deki ortak basın toplantılarında Putin'in ABD seçimlerine müdahale etmediklerini söylediğini ve Rus lidere inanmamak için bir sebep göremediğini söylemesi, Trump'ın yeterince güçlü davranamadığı ve ülkesinin çıkarlarını yeterince savunamadığı ithamlarına yol açmıştı.
Nitekim baskılar sonucunda, zirvenin hemen ardından Rusya lideri Putin'i yıl bitmeden önce Washington'a davet eden Trump yönetimi, bu ikinci görüşme planını 2019'a ertelemek zorunda kalmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)