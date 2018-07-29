ABD'de hükümet binasında 'Trump'ın boşluğunu Putin doldurdu'

ABD'de hükümet binasında başkanların fotoğraflarının bulunduğu duvarda Başkan Donald Trump’ın portresi için ayrılan yere kimliği belirsiz bir kişi tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fotoğrafı koyuldu.

ABD’de Kolorado'daki hükümet binasına kimliği belirsiz bir kişi, ülkenin eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama’nın tablolarının bulunduğu duvara Putin’in tablosunu astı. Senatör Steve Fenberg, duvarın görüntüsünü Twitter’dan paylaştı.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today…#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM — Steve Fenberg (@SteveFenberg) July 26, 2018

Duvarın önüne, tam da Trump’ın resminin olması gereken yere bir şovale ile koyulan resmin daha sonra da bir turist rehberi tarafından kaldırıldığı belirtildi.

İddiaya göre duvarda Trump’ın resminin olması gereken yer, portrelerin ödemesini yapan kuruma yeterli bağışın yapılmaması nedeniyle boş kalmıştı.