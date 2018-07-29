Trump: Hükümetin çalışmalarını durdururum

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018
Daha önce Trump, ABD sınırındaki yasadışı göçmenlerin gözaltına alınması sırasında mümkün olduğu kadarıyla çocuk ve ebeveynlerin ayrılmaması için bir kararname imzaladı. ABD Başkanı, muhalefetin, kendi parti üyelerinin bir kısmının ve kamuoyunun baskısı altında taviz vermek durumunda kaldı.
AİLELERİN AYRILMASI KONUSU, KRİZE YOL AÇTI
Ailelerin ayrılması konusu önümüzdeki kasımda yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi kriz olarak nitelendirilecek bir duruma yol açtı. Bu arada Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde sorunun daha uzun vadede çözülmesi için hazırlanan yasa tasarısına ‘evet’ demeyi planlıyor.
Yasadışı göçü önlemek için Meksika sınırında duvar yapımı, Trump’ın seçim öncesi kampanyasının ana vaatlerinden biriydi.
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