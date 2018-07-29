Kayıt
22:12 29 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Hükümetin çalışmalarını durdururum

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören ‘sınır güvenliği’ için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Şöhretler Kaldırımı'nda Trump'ın yıldızına 'Rus koruma'
    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “Duvar örülmesini öngören sınır güvenliği için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin ‘çalışmasını durdurmak’ zorunda kalacağım. Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

    ​Daha önce Trump, ABD sınırındaki yasadışı göçmenlerin gözaltına alınması sırasında mümkün olduğu kadarıyla çocuk ve ebeveynlerin ayrılmaması için bir kararname imzaladı. ABD Başkanı, muhalefetin, kendi parti üyelerinin bir kısmının ve kamuoyunun baskısı altında taviz vermek durumunda kaldı.

    AİLELERİN AYRILMASI KONUSU, KRİZE YOL AÇTI

    Ailelerin ayrılması konusu önümüzdeki kasımda yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi kriz olarak nitelendirilecek bir duruma yol açtı. Bu arada Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde sorunun daha uzun vadede çözülmesi için hazırlanan yasa tasarısına ‘evet’ demeyi planlıyor.

    Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD'de hükümet binasında 'Trump'ın boşluğunu Putin doldurdu'
    ‘Sıfır tolerans’ politikalarına dayalı sınır krizi, Trump yönetimini hoş olmayan bir ikilemle karşı karşıya getirdi. Trump, seçmenlere verdiği sözleri tutmak için sınır yasalarını uygulamak zorunda, söz konusu yasalardaysa yetişkin sığınmacıların gözaltına alınması şartı bulunuyor. Çocuklarla ne yapılacağıysa bilinmiyor.

    Yasadışı göçü önlemek için Meksika sınırında duvar yapımı, Trump’ın seçim öncesi kampanyasının ana vaatlerinden biriydi.

    İlgili konular:

    Ertuğrul Özkök, Yavuz Bingöl'e Trump'ı örnek gösterdi: Hasta olan sol değil sağ taraf
    'Trump Ortadoğu için 'Arap NATO'su' planlıyor'
    Rusya’dan ‘Trump’la Putin, Kosova konusunda anlaştı’ iddiası hakkında açıklama
    Etiketler:
    ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi Van Gölü kenarında yuva yapan leyleklerin görüntüleri kameralara yansıdı.
    Kanlı Ay tutulması öncesi Van'da dolunay manzaraları
    Karikatür
    'Juncker, Trump'ı renkli ve çok basit bilgi kartları kullanarak ikna etti'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet