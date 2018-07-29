Trump: Hükümetin çalışmalarını durdururum

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören ‘sınır güvenliği’ için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “Duvar örülmesini öngören sınır güvenliği için demokratların oy vermemeleri durumunda hükümetin ‘çalışmasını durdurmak’ zorunda kalacağım. Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

​Daha önce Trump, ABD sınırındaki yasadışı göçmenlerin gözaltına alınması sırasında mümkün olduğu kadarıyla çocuk ve ebeveynlerin ayrılmaması için bir kararname imzaladı. ABD Başkanı, muhalefetin, kendi parti üyelerinin bir kısmının ve kamuoyunun baskısı altında taviz vermek durumunda kaldı.

AİLELERİN AYRILMASI KONUSU, KRİZE YOL AÇTI

Ailelerin ayrılması konusu önümüzdeki kasımda yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi kriz olarak nitelendirilecek bir duruma yol açtı. Bu arada Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde sorunun daha uzun vadede çözülmesi için hazırlanan yasa tasarısına ‘evet’ demeyi planlıyor.

‘Sıfır tolerans’ politikalarına dayalı sınır krizi, Trump yönetimini hoş olmayan bir ikilemle karşı karşıya getirdi. Trump, seçmenlere verdiği sözleri tutmak için sınır yasalarını uygulamak zorunda, söz konusu yasalardaysa yetişkin sığınmacıların gözaltına alınması şartı bulunuyor. Çocuklarla ne yapılacağıysa bilinmiyor.

Yasadışı göçü önlemek için Meksika sınırında duvar yapımı, Trump’ın seçim öncesi kampanyasının ana vaatlerinden biriydi.