New York Times'tan Trump'a: Söylemleriniz yüzünden silahlı koruma tutmak zorunda kaldık

Trump ve Sulzberger Beyaz Saray'da bir araya gelmiş ve ardından Trump paylaştığı Twitter mesajında önce 'çok güzel bir görüşmeydi' deyip ardından da yalan haberleri 'halk düşmanı' olarak nitelemişti.
Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, New York Times'tan ise Trump'ın tweetlerinde 'Sulzberger ile görüşmenin tasvir ediliş biçimine yanıt vermek üzere' yazılı bir açıklama geldi.
Görüşmede Trump'a kullandığı dil konusundaki kaygılarını ilettiğini söyleyen Sulzberger, "Söylemleriniz yüzünden çok sayıda tehdit alıyoruz. Silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını ifade etti" dedi.
Trump ise, yaptığı paylaşımlarda "Basın özgürlüğü, haberleri doğru bir şekilde bildirme sorumluluğunu da beraberinde getirir" ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü ve "Ölmekte olan gazete endüstrisinde, büyük ülkemizin Trump karşıtlarınca satılmasına izin vermeyeceğim" dedi.
…accurately. 90% of media coverage of my Administration is negative, despite the tremendously positive results we are achieving, it’s no surprise that confidence in the media is at an all time low! I will not allow our great country to be sold out by anti-Trump haters in the…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018
…dying newspaper industry. No matter how much they try to distract and cover it up, our country is making great progress under my leadership and I will never stop fighting for the American people! As an example, the failing New York Times…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018
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