New York Times'tan Trump'a: Söylemleriniz yüzünden silahlı koruma tutmak zorunda kaldık

New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, ABD Başkanı Donald Trump'tan gazetecilere 'halk düşmanı' demeyi bırakmasını istedi ve bu yaklaşımın şiddetin önünü açacağı uyarısında bulundu.

Trump ve Sulzberger Beyaz Saray'da bir araya gelmiş ve ardından Trump paylaştığı Twitter mesajında önce 'çok güzel bir görüşmeydi' deyip ardından da yalan haberleri 'halk düşmanı' olarak nitelemişti.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

Ancak Trump, 'halk düşmanları' ifadesini daha önce gazeteciler için kullanmasıyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, New York Times'tan ise Trump'ın tweetlerinde 'Sulzberger ile görüşmenin tasvir ediliş biçimine yanıt vermek üzere' yazılı bir açıklama geldi.

Görüşmede Trump'a kullandığı dil konusundaki kaygılarını ilettiğini söyleyen Sulzberger, "Söylemleriniz yüzünden çok sayıda tehdit alıyoruz. Silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını ifade etti" dedi.

Trump ise, yaptığı paylaşımlarda "Basın özgürlüğü, haberleri doğru bir şekilde bildirme sorumluluğunu da beraberinde getirir" ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü ve "Ölmekte olan gazete endüstrisinde, büyük ülkemizin Trump karşıtlarınca satılmasına izin vermeyeceğim" dedi.