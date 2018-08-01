Kayıt
23:45 01 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani - ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson

    'Tillerson, Suudilerin Katar'ı işgal etmesini engellediği için koltuğundan oldu'

    © REUTERS / YURI GRIPAS
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 26

    The Intercept haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk Dışişleri Bakanı olan Rex Tillerson'ın, Suudi Arabistan ile BAE'nin 2017 yazında Katar'ı işgal ve hatta fethetme planını durdurduğunu yazdı. Sonrasında Tillerson'ın bu iki ülkenin lobi faaliyetleri sonucu görevden alındığını aktardı.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © AA / Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı
    İki Arap prensinin Katar'la rekabet ettiklerini sanması, açık artırmada Da Vinci'ye rekor kırdırdı
    ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mart 2018'de Twitter'dan yaptığı açıklamayla eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alması, başlangıçta, Tillerson'ın İngiltere'deki sinir gazından zehirlenme vakasından Rusya'nın sorumlu olduğu suçlamasına tam destek vermesine bağlanıyordu.

    'BAE ÜÇ AY ÖNCESİNDEN BİLİYORDU'

    Ama sonrasında Tillerson'ın kovulması için Trump nezdinde en sıkı lobi yapan ülkelerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu basına yansıdı. Hatta New York Times gazetesine göre BAE'nin Washington Büyükelçisi, Tillerson'ın kovulacağını Trump'ın mart ayında açıklamasından üç ay önce biliyordu.

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
    © REUTERS / Yuri Gripas
    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan istifa iddialarına dair açıklama
    Suudi Arabistan liderliğindeki Sünni Arap ülkelerin Haziran 2017'den beri Katar'a uyguladığı ilişkileri kesme, yaptırım ve ablukanın kalkması için arabuluculuk yapmaya çalıştığı bilinen Tillerson'ın kovulma nedeniyle ilgili The Intercept haber sitesi yeni bir iddiaya yer verdi.

    Amerikan istihbaratında halen görevli bir yetkili ile ABD Dışişleri'nin iki eski yetkilisinden edindiği bilgileri aktaran The Intercept, 2017 yazında Suudi kraliyetinin BAE'nin de desteğini alarak Katar'ı işgal ve hatta fethetmeye yönelik gizli bir plan yaptığını, ancak Tillerson'ın müdahele ederek Katar'ın işgalini önlediğini yazdı.

    'KATARLI AJANLAR ÖĞRENDİ'

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
    Trump'tan Dışişleri Bakanı Tillerson'a: IQ testlerimizi karşılaştırıp kimin akıllı olduğunu görelim
    Buna göre Suudi bloğunun ilişkileri kesip sınırları kapattığı sırada ya da hemen sonrasında Suudi Arabistan'daki Katarlı ajanlar işgal planını öğrendi. Doha'daki hükümet, Exxon Mobil CEO'suyken yakın ilişki içinde olduğu Tillerson'ı derhal durumdan haberdar etti.

    'SUUDİ-BAE VELİAHTLARININ İŞİ'

    Plan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile BAE'nin de facto lideri kabul edilen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın eseriydi. Suudi kara kuvvetlerinin kara sınırını geçip Katar'a girmesini, BAE'nin de askeri desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'yı almasını öngörüyordu.

    'AMERİKAN ÜSSÜ VAR, YANDAN GEÇ'

    İşgal kuvvetleri, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın karargahının bulunduğu, 10 bin Amerikan askerinin üslendiği El Udeyd Hava Üssü'nün ise etrafından dolaşacaktı.

    Buildings are seen from across the water in Doha, Qatar June 5, 2017
    © REUTERS / Stringer/File Photo
    Suudi Arabistan, Katar’ı adaya çevirmek için düğmeye bastı

    Plandan haberdar olur olmaz çok yoğun bir telefon diplomasisine girişen Tillerson, MbS ve Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'den Katar'a askeri müdahalede bulunmamalarını talep etti.

    'MATTIS DE DEVREYE GİRDİ'

    Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i olası Katar işgalinin tehlikeleri konusunda Suudi muhataplarını uyarması için devreye soktu.

    'NAHYAN'IN GAZABI'

    Bu baskı karşısında MbS, ABD ile ilişkileri bozmamak için geri adım attı. Ama BAE tarafında Zayed el Nahyan, Tillerson'ın müdahalesine öfkelendi.

    Sudan'da Katar'a teşekkür ifadeleri içeren bir afişin önünden geçen öğrenciler
    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    Rus uzman: Türkiye’nin Katar’a desteği, Suudi Arabistan’ın saldırısını engelleyecek
    'İSTİHBARAT SERVİSLERİ AYLAR SONRA TEYİT ETTİ'

    ABD yetkilileri, Haziran 2017'deki yoğun telefon görüşmelerini, bakanın Körfez krizine diplomatik çözüm bulma çabası olarak nitelemişti.

    Haberde Tillerson'ın jet hızıyla harekete geçip girişimi durdurduğu, Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin ise Katar'ı işgal planını ancak aylar sonra teyit ettiği aktarıldı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ve Suudi, BAE, Katar makamlarını arayarak işgal planını teyit ettirme girişimlerinden sonuç alamayan The Intercept, Tillerson'ın bu planını durdurmasının bakanlık koltuğuna mal olduğu yorumunu yaptı.

    Etiketler:
    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Exxon Mobil, The Intercept, Jim Mattis, Adil el-Cubeyr, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Rex Tillerson, Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hiç bir katılımcı ödülden mahrum bırakılmadı: her biri bir değişik nominasyonşarda galip gelerek ödüller aldı.
    Kazakistan'da BDT güzellik kraliçesi seçildi
    Karikatür
    'Juncker, Trump'ı renkli ve çok basit bilgi kartları kullanarak ikna etti'
    Şamanlar
    İki dünya arasında: Sibirya'nın şamanları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet