‘F-35 anlaşmasının bozulması sonucunda diğer ülkeler de F-35 projesinin güvenilirliğini sorgular'

© AA / Atılgan Özdil ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD'nin Türkiye'yi, ekonomisini ve savunma politikasını hedefleyen hamleleri hız kesmiyor. ABD'nin daha önce Rusya'daki şahıs ve şirketleri hedef alan Magnitskiy Yasası'na benzer bir yaptırımın Türk yetkililere uygulanması yönünde karar almasının ardından ABD Senatosu, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye karşı, F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onayladı. Yaptırım kararının yürürlüğe girmesi için tek onay mercii olan ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.

Trump'ın kararı henüz netlik kazanmasa da, ‘ABD'li Rahip' davası olarak bilinen davada 'askeri ve siyasi casusluk' ve 'terör örgütü adına suç işlemek' ile suçlanan Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine Türkiye'ye yönelik ‘geniş kapsamlı ekonomik yaptırım' tehdidinde bulunan Trump'ın yasaya onay vermesi olasılık dışı değil. Peki, Senato'nun Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının etkileri neler olur? Konuyu Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, Sputnik'e değerlendirdi.

F-35 projesinin 1990'ların başından beri devam eden bir proje olduğuna ve böyle bir ortaklığı bitirmenin ABD'ye ciddi zarar vereceğine işaret eden Karakuş "Bu proje 10 yılı aşkın bir süredir devam eden bir ortaklık. Türkiye'deki 8-10 firma F-35'in belirli parçalarını üretiyor. Bu parçaların içerisinde F-35'in önemli parçaları da var. Bu anlaşmanın bozulmasından sadece Türkiye değil ABD de ciddi manada zarar görür" ifadelerini kullandı.

F-35 anlaşmasının bozulmasının projeye katılması olası başka ülkeleri de katılımdan vazgeçirebileceğine işaret eden Karakuş "ABD'nin bu anlaşmayı bozması, F-35 ortaklığına katılacak diğer ülkelerin de katılımından vazgeçmesine neden olabilir, diğer ülkeler de anlaşmanın güvenilirliğini sorgulamaya başlar. Diğer ülkeler de benzer bir durum yaşamamak için F-35 anlaşmasına dâhil olmak konusundan ciddi tereddütler yaşayacaklardır" dedi.

‘TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİL'

Türkiye'nin alternatifsiz olmadığı vurgusu yapan Karakuş "ABD ile savunma sanayi konusundaki bu önemli anlaşmadan ümit kesildiği noktada, Türkiye diğer alternatiflerine yönelecektir. Rusya'yla yakınlaşmak bu alternatiflerinden biri. Ancak Türkiye, belli bir süre içerisinde kendi savaş uçağının üretimine de yönelecektir" diye ekledi.