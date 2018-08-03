Trump: Başkan seçildiğim için Rusya çok mutsuz, ama Putin'le iyi geçiniyoruz

© REUTERS / Joshua Roberts Trump'ın Senato onayı olmadan NATO'dan çıkmasını önlemek için ortak yasa tasarısı

'Amerika'yı yeniden muhteşem yap' mitinglerini devam ettiren Trump ''Helsinki'de Putin'le muhteşem bir görüşmem oldu, her şeyi konuştuk'' diyerek ekledi:

''Çok iyi anlaştık. Bu arada bu, iyi bir şey, kötü bir şey değil, gerçekten iyi.''

'ABD'DEKİ RUSYA SORUŞTURMASI ÇÖZÜME ENGEL'

Rusya ile ilişkileri daha da ilerletmeye ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmanın engel olduğunu söyleyen Trump, ''Şimdi de Rusya düzmecesi yüzünden engelleniyoruz, bu iddialar düzmeceden ibaret'' vurgusunu yaptı.

Helsinki zirvesinde Putin'le ortak basın toplantısında ''Rusya'nın seçimlere müdahale etmesi için bir neden göremiyorum'' diye konuşan, ama Washington'a dönünce ''Dilim sürçmüş, 'Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden göremiyorum' demek istemiştim'' diye düzelten Trump, bu kez Rusya'nın müdahale etmiş olsun ya da olmasın kendisinin seçilmesinden memnun kalmadığını savundu:

''Size bir şey söyleyeyim, seçimi Trump kazandığı için Rusya çok mutsuz, bunu size söyleyebilirim. Fakat Putin'le müthiş anlaştım.''

'NE YAPSAM MEDYAYA YARANAMAM'

Bu yüzden ana akım medyanın ve siyasilerin Helsinki zirvesinden hayal kırıklığına uğradığını savunan Trump, şöyle devam etti:

''Onlar boks maçı görmek istiyordu… Ben 'Diplomasi ne güne duruyor' dedim. Ve size şunu da söyleyeyim: Orada yükselseydim ve bağırmaya başlasaydım o zaman da diyeceklerdi ki, 'feciydi, çok kabaydı, korkunçtu, berbat bir performans çıkardı'…''

'BENDEN SERTİ GELMEDİ'

Rusya'ya karşı seleflerinden çok daha sert olduğunu öne süren Trump ''Rusya'nın 60 diplomatını sınırdışı eden benim, Almanya'nın saçma bir boru hattı (Kuzey Akımı 2) için Rusya'ya milyarlarca dolar ödemesini eleştiren benim'' hatırlatmasını yaptı.