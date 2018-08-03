'ABD yönetimi, halkı yoksulluk konusunda yanlış yönlendirdi'

'VERİLER YUMUŞATILARAK ABD EKONOMİSİNİN İYİMSER BİR RESMİ ÇİZİLDİ'
Habere göre, Foreign Policy ve kar amacı gütmeyen kriz sitesi Coda Story, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu BM raporuna karşılık yayımlanan açıklamaya ait belge ve maillere ulaştı. Belgelerde, Trump yönetiminin yayımladığı karşıt açıklama konusunda başvurulan ekonomistler, yönetimin sunduğu rakamların doğru olup olmadığını sorguladı ancak bu kişilerin yorumları yayımlanan raporda ya silindi ya da yumuşatıldı. Sonuçta, BM raporuna karşılık olarak yayımlanan açıklamada halkı yanlış yönlendiren veriler kullanıldı ve ABD ekonomisinin iyimser bir resmi çizildi.
MAAŞLAR KONUSUNDA YANLIŞ BİLGİLER PAYLAŞILDI
Ayrıca, maaşların arttığına dair bir ifadeye karşılık olarak başka bir yetkilinin "Yöneticiler harici maaşlar artmadı" diye yazdığı kısım da açıklamada yer almadı.
BM, 5 MİLYONDAN FAZLA ABD'LİNİN 3. DÜNYA ÜLKESİ ŞARTLARINDA YAŞADIĞINI BELİRTMİŞTİ
Raporda, sosyal harcamalardaki vergi kesintilerinin ülkedeki eşitsizliği artırdığına işaret edilerek, Trump yönetiminin ekonomik politikaları sert bir şekilde eleştirilmişti.
BM raporu, ABD Nüfus Dairesi yoksulluk verilerine dayanmasına rağmen, ABD yönetiminin sert eleştirilerine maruz kalmıştı.
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