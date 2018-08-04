'Butina, seçimlerden önce birkaç hafta önce Trump'ın kampanya danışmanıyla görüştü'

ABD'de Rusya hükümeti adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Mariya Butina'nın Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerinden birkaç hafta önce Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası danışmanlarından Jeffrey Gordon ile görüştüğü öne sürüldü.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde verilen ve Washington Post'un eline geçen ifadeye göre Butina, Gordon ile seçimlere yalnızca haftalar kala bir araya geldi.

İddiaya göre ikili, Eylül ve Ekim 2016'da elektronik posta yoluyla yazışırken Gordon, ekimde Butina'yı Washington'daki bir konsere ve doğum günü partisine davet etti.

ABD'de Rusya adına lobi yapma suçlamasıyla tutuklanan Rusya vatandaşı Mariya Butina'nın avukatı Driscoll, müvekkiline yöneltilen suçlamanın abartıldığını belirtip, "İddianamede masum bir akşam yemeği, bir lobicilik faaliyeti gibi gösteriliyor. Suçlamaya konu edilen eylem, Yabancı Ajan Yasası'nın (FARA) ihlali olan gizli bir komplo gibi aktarılıyor" demişti.

FARA yasası, ABD'de başka bir devlet için lobicilik yapan kişi ve kurumları hedef alıyor. Daha önce Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları yüzünden ABD'li soruşturmacıların odaklandığı kurumlardan biri olan Russia Today (RT) de bu kapsama alınmıştı.

Butina, FARA yasası kapsamında suçlu bulunması halinde lobicilik yapmasına karşın bunu bildirmediği gerekçesi ile 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.