Kira fiyatları yükseldiği için arabasında yaşayan Amerikalıların sayısı yüzde 46 arttı

© REUTERS / Denis Balibouse ‘ABD, yardıma muhtaç insanlara suçlu muamelesi yapıyor’

CBS News'in haberine göre, konut kira fiyatlarının artışı nedeniyle araçlarında yaşamaya başlayan ABD'lilerin sayısı, özellikle emlak fiyatlarının en çok pahalı olduğu Los Angeles, Portland ve San Francisco şehirlerinde tırmanışa geçti.

'ULUSAL BİR MESELE HALİNE GELDİ'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seattle Üniversitesi uzmanı Sara Rankin, 'araç ikameti' konusunun ulusal bir sorun haline geldiğini vurguladı.

BİR ÇOK EYALETTE YASA DIŞI

Evsizlik ve Yoksulluk Hukuku Merkezi'nin (NLCHP) yaptığı bir araştırmaya göre ise, otomobil ya da karavanlarından başka kalacak yeri olmayan ABD'lilerin sayısı son 10 yılda iki katına çıktı. Ancak söz konusu ikamet biçimi, ABD'nin bir çok eyaletinde yasa dışı olarak kabul ediliyor. NLCHP'nin yayınladığı araştırma raporunda, vatandaşların araçlarında ikamet etmelerini kısıtlayan yasalar nedeniyle evsiz kişilerin barınaklarını, ulaşım imkanlarını ve araçlarında sakladıkları kişisel eşyalarını kaybetmelerine neden olabileceğine işaret edildi.

Öte yandan, ABD Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı'nın (HUD) verilerine göre, ülkedeki evsizliğin oranı 2010'dan bu yana ilk kez 2017'de artış gösterdi.